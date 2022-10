Sogno, libertà, dettagli floreali: Off-White riparte dalla primavera/estate 2023 sotto il segno di Virgil

Per Off-White valorizzare, perseguire, continuare ma allo stesso tempo rinnovare la strada tracciata dal brand che più di ogni suo progetto rappresentava pienamente l’anima di Virgil Abloh è un compito estremamente arduo. Così passo dopo passo, Off-White sta partendo da quanto realizzato già riproponendolo un po’ perché ancora l’assenza di Abloh ancora si fa sentire e un po’ perché forse quasi catarticamente celebra e mette in ordine i pezzi per ricominciare e rinascere, senza abbandonare la sua anima. Nella primavera/estate 2022-2023 questi timidi sprazzi ci sono: libertà, sogno, creazione, temi cari ad Abloh che Ibrahim Kamara cerca di innescare con il blu, il bianco e il nero che dominano la collezione, tra giochi e ombre di destrutturazione.

Off-White: primavera/estate 2023, I look più belli alla Paris Fashion Week

La palette colori della primavera/estate 2023 di Off-White è iconica ed essenziale, in un palleggio di blu, denim scuro con schiariture, bianco e nero: colori cari a chi conosce da sempre il brand con cui Abloh ha sempre giocato in direzione bicolor e i due basic, bianco e nero.

Quasi a voler suggerire un clima confortevole e rilassato che trova massima espressione nei dettagli floreali appena accennato e che addolciscono le cerniere alzate fin su la bocca. L’effetto è quello quasi di un work in progress come mostrano le silhouette che radiografano giocosamente il corpo e destrutturano i capi, lasciandone i segni dei modelli realizzati, una design che si espande dalle maglie ai blazer.

I look femminili non rinunciano al cut out, soprattutto quello tondo intorno all’ombelico che ritroviamo su abiti lunghi, avvolgenti, confortevoli, che seguono le linee del corpo trasformandosi in una seconda pelle con una sperimentazione di trasparenze che coinvolge anche i sottili tessuti crema in lana.

Tendenze primavera/estate 2023 secondo Off-White: pelle colorata, cerniere e dettagli tech

Oltre ai balaclava che entrano nell’entourage degli accessori dell’estate anche nella collezione di Off White, preponderante è la presenza di capi da chiudere con la cerniera, tendenza già avvistata un anno fa e che viene ripresa. Per la prossima estate quindi giacche, cardigan e capispalla leggeri con zip prêt-à-porter invaderanno il nostro armadio inseguendo anche la tendenza street dei dettagli tech che troviamo nelle proposte Off-White che scrive un abbigliamento sognante da indossare come un equipaggiamento.

Tra i tessuti che indosseremo di più, indiscutibilmente tutto ciò che richiama alla pelle e le sue declinazioni in simil pelle: giacche, gonne, maglie, per uno stile audace e deciso in nero sì ma sopratutto colorato, blu e bianco anche nei colori cari ad Off-White. Per la prossima stagione si riconfermano tra le scarpe più amate gli stivali, complici di un clima che sorprende in termini di temperature e precipitazioni, dai classici anfibi sportivi ai sexy cuissardes ma in chiave comoda e street.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG