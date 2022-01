Brutte notizie per i fan dei Maneskin, che dovranno aspettare ancora un po’ per vedere i loro idoli dal vivo, visto che il tour è stato posticipato.

Le date europee e italiane dei Maneskin saranno riprogrammate: ebbene sì, i fan del gruppo romano dovranno attendere per poter ascoltare la loro musica dal vivo.

Il tour dei Maneskin, intitolato “Loud Kids on Tour ’22“, è stato rimandato a causa della pandemia di Covid-19, perché in alcuni Paesi in particolare è impossibile organizzare i concerti, per via delle troppe restrizioni all’attivo. Il gruppo di giovani rocker ha annunciato il cambiamento con un video sui social.

Ecco Damiano, il frontman del gruppo, cosa ha detto: “Ciao a tutti, siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l’intero tour a causa della situazione Covid”, ha detto Damiano, spiegando: “Abbiamo lavorato a lungo per questo tour e tutto era pronto per partire, ma sfortunatamente negli ultimi giorni abbiamo avuto brutte notizie in merito alle regole delle capienze nei locali. Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni Paese ha le sue regole, e dobbiamo attenerci a questo, ovviamente, perché vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale sicurezza per tutti. Siamo davvero molto dispiaciuti e speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile e non oltre il 1 marzo 2022”

Al momento, rimangono invece confermati tutti gli spettacoli all’aperto tra cui Arena di Verona, Circo Massimo e Lignano Sabbiadoro e le partecipazioni della band a tutti i Festival già annunciati.

