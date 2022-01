Tragedia per la star de Le Iene e di Kill Bill Michael Madsen, che piange la morte del figlio Hudson Lee. Ecco cosa è successo.

La star Michael Madsen ha confermato che il figlio, Hudson Lee, è venuto a mancare all’età di 26 anni. La tragedia ha sconvolto la famiglia, che in queste ore piange la scomparsa dell’amato ragazzo.

Martedì mattina, un rappresentante della star del film Le Iene e la sua famiglia ha lasciato una dichiarazione da parte loro al sito web Metro: “Abbiamo il cuore spezzato e sopraffatti dal dolore per la perdita di Hudson. La sua memoria e la sua luce saranno ricordate da tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Chiediamo privacy e rispetto in questo momento difficile. Grazie.”

Il dipartimento del medico legale di Honolulu, nelle Hawaii, ha detto a The Sun che Hudson è morto sull’isola di Oahu in quello che dicevano fosse un sospetto suicidio causato da un’arma da fuoco. Le autorità non hanno confermato esattamente quando Hudson è morto e al momento sono in corso le indagini sulla sua scomparsa.

Hudson è il terzo figlio di Michael Madsen e della sua ex moglie DeAnna, con la quale ha avuto altri due figli, Calvin (25 anni) e Luke (16 anni).

Il padrino di Hudson è stato il regista Quentin Tarantino, che ha diretto Michael Madsen in film come Pulp Fiction, Kill Bill e C’era una volta a Hollywood.

Riproduzione riservata © 2022 - DG