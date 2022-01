Achille Lauro potrebbe essere l’erede di Amadeus al Festival di Sanremo, possibilità che il cantante non disdegna per niente.

Uno dei protagonisti del momento è sicuramente Achille Lauro, che nel mondo musicale italiano è diventato un vero e proprio fenomeno. La settimana prossima parteciperà a Sanremo 2022 in gara tra i Big, ma chissà potrebbe diventare il prossimo conduttore?

Achille Lauro ha sicuramente segnato le ultime edizioni del Festival di Sanremo, sia da concorrente che da co-conduttore lo scorso anno, dove presentò sul palco dell’Ariston le sue opere d’arte musicali. Ma il cantante non sarebbe contrario a presentare la kermesse, come lui stesso ha fatto capire.

Ecco cosa ha confessato a FQ Magazine: “Se me lo offrissero molto volentieri. Sono molto felice del Sanremo di quest’anno perché è molto ‘giovane’ e soprattutto ci sono artisti che si sono aperti anche alla musica punk e sperimentale. Quindi sono fiducioso nelle nuove leve”

Inoltre, il cantante ha raccontato cosa vuol dire per lui Sanremo, un momento molto importante oltre la gara: “Per me Sanremo vale come un live, o come un programma tv di quattro minuti, uno spettacolo mio a 360 gradi”

