Durante un’intervista la cantante icona anni’80 ha rivelato dei dettagli inediti e dolorosi della sua vita, a cominciare dal rapporto con i genitori per finire all’aborto.

In occasione di un’intervista a cuore aperto rilasciata a Mara Venier, Ivana Spagna si racconta a 360°. Il suo passato è costellato di grandi dolori che hanno spinto la cantante a pensare al suicidio. La morte della madre, l’aborto e tanto altro l’hanno resa vulnerabile ma oggi è una donna forte e diversa.

Le dichiarazioni di Ivana Spagna

Come riporta TG Com 24, Ivana Spagna ha raccontato di sé a Domenica in: “È stato il primo a credere in me e in quella che passione, per la musica, che stava sbocciando. Non ce la passavamo bene e il massimo che poteva fare era noleggiare un pianoforte per farmi esercitare”. Poi rivela: “Io sono rimasta incinta una volta, ma era il ’97 la situazione non era delle migliori, mamma non stava bene e poi sono andata in tournée, avevo quattro date consecutive e all’improvviso ho avuto un’emorragia. Sono andata all’ospedale e ho perso quella che ho scoperto essere una bambina. Sai, mi capita di sognare mia madre con una piccolina vicina. Si vede che era destino, mi mamma mi diceva: ‘se un giorno diventerai mamma sarai peggio di me”.

La cantante spiega come si è sentita dopo la morte della madre: “Sono andata avanti urlando ogni sera ma era sempre peggio, non dormivo più, prendevo le pastiglie per dormire. Alla fine del tour dissi, ok ora penso a me stessa, ma ho fatto l’egoista, mi sono chiusa, ho chiuso tutti i rapporti, mi ero isolata“.

