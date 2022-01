Il campione olimpico ed ex gieffino, racconta del suo primo incontra con la moglie Olga e del momento in cui si è innamorato di lei.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Aldo Montano svela dei dettagli intimi del suo rapporto con la moglie Olga e di come si sono conosciuti. Con lei è diventato di nuovo papà e il loro amore sembra resistere a qualsiasi tempesta.

Le dichiarazioni di Aldo Montano

Come riporta ogmag.net, Aldo Montano svela il suo primo incontro con l’attuale moglie Olga Plachina e dichiara: “Bella è bellissima, ma le donne belle sono tante. Mi è piaciuta lei, come persona…Era, ed è ancora, amica di una mia amica schermitrice russa. Ci siamo conosciuti a una festa, a Mosca, che avevo organizzato io per il mondiale vinto nel 2015“.

Il campione parla poi del loro primo approccio, nonostante lei parlasse solo russo e lui solo italiano: “Olga è stata furba e pure stron*a… Era la mia sera, era partita in modo divertente, si brindava. Ero partito alla grande: ero single, mi stavo divertendo, ma a metà serata, arriva questo angelo biondo che parlava solo russo. Siamo finiti a conversare con i telefonini che ci traducevano le parole“.

Poi conclude con un pensiero molto romantico: “Mi sentivo un mezzo imbecille 2.0, oggi a ripensare a quella notte provo tenerezza: in quella serata di festa, ho passato, in fondo, le più belle ore della mia vita, anche se ancora non lo sapevo. Con Olga abbiamo fatto l’alba e ci siamo salutati lasciandoci i numeri di telefono […]”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG