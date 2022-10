Se siete in cerca di inspo make up per Halloween, l’ispirazione è stata appena servita in passerella: da Gucci a Versace la tendenza è terrificante

Terrore, paura, magia, sono elementi che da sempre affascinano come mostrano la produzione di serie e film a tema che anche negli ultimi tempi confermano sempre un solido seguito. Poi ci sono i cult Gremlins, Shining per citarne qualcuno, dove gli occhi sono il focus e bastano a terrorizzare: è questa la lezione make up che la Milano Fashion Week ha fatto sfilare in passerella. Guest star di questa masterclass sono stati Versace, primo su tutti ma anche Gucci e Prada, così calzanti per Halloween in arrivo da poter rubare alle tendenze estive e anticipare.

Make up Halloween 2022: le ciglia reverse di Prada e il beauty look in black e violet di Versace

Ad Halloween il make up sappiamo bene che è essenziale quanto il costume, anzi: anche un semplice abito nero da strega con un trucco esagerato può essere ancora più terrificante, basti pensare ai volti colorati e truccati dalle maschere dell’Halloween in Mexican style, dove il make up viso basta da solo a dire Trick or treat.

Ad ispirare il beauty look terrificante e terrific di Versace sono le streghe raffinate come Malificent. Dominano infatti il viola e il nero da mixare tra loro o da scegliere singolarmente, colori della notte e del mistero di cui il trucco e il look di Bella Hadid sono l’immagine più forte che conserviamo della sfilata. Un look a tema che una fashion addicted può senz’altro rubare e personalizzare. Sensuale, d’impatto e da novella sposa cadavere in very pery.

L’eyeliner è un altro focus che ha caratterizzato il beauty look di Versace: doppio, lungo, un po’ fatiscente e persino dall’effetto macchiato mescolato ad un ombretto viola o nero per chi vuole osare. Anche in questo caso è l’altra sorella Hadid, Gigi, a regalarci un look decisamente gotico e total black da strega dei nostri giorni, un po’ guerriera un po’ sacerdotessa.

E se volete essere ancora più terrificanti, mixate con le maxi ciglia reverse di Prada: ciglia finte bianche o nere da mettere al contrario sotto l’occhio per aggiungere un tocco alieno al vostro make up. Un po’ strega, un po’ aliena, un po’ creatura del mistero, Halloween è un’occasione per divertirsi e sperimentare, esagerando il quotidiano o stravolgendolo.

Pallido e luminoso: il make up candido e terrificante by Gucci

Diversamente terrificante invece è il make up che abbiamo visto andare in scena sulla passerelle delle Twinsburg by Gucci, richiamo alla figura delle due gemelle che da Shining ad oggi hanno terrorizzato e influenzato l’immaginario collettivo della paura. In questo caso il concept del beauty look non è tanto esagerare i dettagli, quanto ricerca un pallore fantasma.

Fondamentale per replicare questo make up è scegliere un fondotinta quanto più chiaro possibile rispetto al nostro tono di pelle per impallidire, osare con la cipria, scegliere ombretti chiarissimi e al massimo scegliere un rossetto rosso che crei un forte contrasto con il pallore generale da ottenere. In alternativa potete enfatizzare il contrasto con il biancore del viso con un fard in crema rosa da stendere in punti strategici del viso, per un effetto bambola di porcellana.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG