Se ad approvare una borsa a forma di piccione è Carrie Bradshaw, allora quasi certamente diventerà tendenza

Di certo il piccione rientra nell’entourage degli animali che amiamo di meno e davvero in pochi forse penserebbero di indossare una borsa ispirata proprio a questo pennuto. Eppure se qualcuno come Carrie Bradshaw ne coglie una tendenza irriverente e fashion, allora tutti zitti e buoni perché evidentemente anche una bag a forma di piccione può diventare assolutamente fashion. Niente baguette Fendi quindi, nonostante la recente celebrazione dei suoi 25 anni, in And Just Like That 2 le prime immagini dal set rivelano che Carrie gira per New York con una nuova pochette.

Il look di Carrie in And Just Like That 2: la tuta da lavoro, i sandali e la borsa piccione

A mostrare il nuovo look di Carrie che nella seconda stagione di And Just Like That affronta decisamente un nuovo capitolo della sua vita – ricordiamo l’ormai non più spoiler che Mr. Big non c’è più – ed in realtà il look condiviso sui social proprio da Sarah Jessica Parker è emblematico di questa nuova vita di Carrie, che si veste griffata ma con romantici riferimenti al suo passato.

Le foto dal set della seconda stagione che si è da poco iniziato a girare mostrano Carrie indossare una tuta delavé firmata da Converted Closet, un look comodo e da lavoro che senz’altro enfatizza il momento di ripresa e di elaborazione del lutto del personaggio. Alla tuta abbina dei sandali marroni Dior altissimi, gli stessi che molte fan avranno individuato essere quelli indossati mentre cercava casa con Mr.Big nel primo film di Sex and The City.

Due però sono gli elementi ironici e unici alla Carrie che caratterizzano questo look: le borse cagliere mini di Fendi applicate ai sandali e la borsa piccione, la bag che ha subito attirato l’attenzione dei fan.

La borsa piccione: il designer dietro la bag e quanto costa

Ma chi c’è dietro la creazione della borsa piccione e che senz’altro sancisce una nuova proposta di look per Carrie? Si tratta di una borsa che prende il nome di Pigeon Clutch Bag, realizzata dallo stilista JW Anderson e inclusa nella collezione autunno/inverno 2022-2023 del brand che ama divertirsi a creare accessori fuori dal comune.

La borsa presenta due sportellini che corrispondono alle ali del piccione e si porta come una pochette: una mini borsa city da portare a mano nella quale mettere davvero l’essenziale e dare al proprio look sicuramente un colpo d’occhio irriverente. Attualmente il modello non è disponibile online e il suo costo è di 854 dollari ovvero circa 872 euro, neppure troppi se pensiamo all’universo delle luxury bag. La scommessa è vedere quante ne vedremo in giro quest’inverno tra fashion addicted e influencer, nonostante il particolarissimo concept.

Riproduzione riservata © 2022 - DG