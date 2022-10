I pezzi chiave di un guardaroba che si rispetti secondo Kaia Gerber racchiusi nella capsule realizzata con Zara

Il binomio Kaia Gerber e Zara non poteva che essere stellare: una delle modelle più cool, amate e seguite dalla Gen Z, figlia d’arte – per chi l’avesse dimenticato è la figlia della meravigliosa e iconica Cindy Crawford – crea e interpreta insieme ad uno dei brand fast fashion più amati una collezione in capsule che guarda ai pezzi chiave dell’autunno-inverno 2022-2023. E forse anche oltre, così per non dimenticare che nelle mezze stagioni possiamo riciclare realizzando inaspettati e creativi mix and match. Già disponibile nei negozi e online, siamo di fronte ad una delle capsule più prêt-à-porter della stagione e pensata davvero per tutte!

Kaia Gerber x Zara: come nasce la capsule e lo spirito della collezione

21 anni e già un gusto pazzesco: quante volte guardando il suo profilo Instagram, abbiamo individuato nel look di Kaia Gerber quegli abbinamenti evergreen che da mattina a sera possono salvarci quando siamo a corto d’ispirazione e abbiamo una certa fretta nel trovare il look giusto. Obiettivo della modella è stato quello di rispondere al cosa mi metto avendo la certezza che nel guardaroba di stagione potessimo trovare tutto quello di cui avremmo bisogno.

Lo stile di Kaia viaggia tra il vintage anni ’90 e la tendenza contemporanea a mixare capi basic evergreen e attuali nel dress code del momento: il risultato è uno stile audace e femminile che la modella ha perfettamente racchiuso in questa collezione studiata per essere inclusiva e alla portata di tutte come lei stessa ha raccontato alla stampa internazionale in occasione della recente Paris Fashion Week.

“Non stavo pensando solo a me stessa durante il processo di design – racconta Kaia – stavo pensando a mia mamma, alle mie amiche e tutti quelli che vedo intorno a me. Il mio stile arriva da tanti luoghi diversi e non volevo creare qualcosa che escludesse qualcuno”, ha precisato la giovane modella.

La capsule: più di trenta must have e una selezione di accessori

Sono trenta e poco più i pezzi must have che caratterizzano la capsule collection di Kaia Gerber, dove il denim è uno dei tessuti che la fa da padrona, dai jeans taglio anni ’90 al gubbino di jeans in lavaggio azzurro dall’effetto slavato. Non mancano anche capi in simil pelle, come il lungo trench doppio petto o la gonna tubino con dettagli cut out ai fianchi e una selezione di morbidi pantaloni cargo al taglio sporty chic.

Tra gli abiti spicca il morbido dress lungo bianco in maglia con manicotti in pendant e che Kaia ci mostra anche come rendere casual sportiva abbinata ad un paio di sneakers in pelle, anche queste parte integrante della collezione accessori della capsule. Altro capo chiave della collezione è il blazer over o avvolgente, must have che Kaia propone in chiave elegante e sportiva, lasciando che a declinarne l’allure sia la scelta delle scarpe, tra cui anche un paio di stivali texani.

Una capsule che non propone sono una carrellata di must have che amiamo da lungo tempo ma suggerisce anche come indossarli secondo il “Kaia style”: c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG