Base nude, tratti di eyeliner sottili, labbra in primo piano e nuvole di colore: il make up di quest’anno è romantico, brillante e colorato

Essenziale, colorato si ma estremamente attento al dettaglio: così si presenta il make up di questa stagione fredda, deciso a mettere da parte look eccessivi per tornare all’essenziale, quasi a voler diventare un tutt’uno e una naturale trasformazione e valorizzazione del volto che lo indosserà. Così sul viso delicatamente nude e luminoso, labbra e occhi si focalizzano sul colore alla ricerca di giochi cromatici e contrasti dall’appeal romantico. L’eyeliner c’è ma rispetto all’estate si concentra su linee meno spettacolari, più sottili, ben definite e senza sovrastare il make up complessivo.

Make up autunno/inverno 2022-2023, le labbra: intense o glow

Se nelle stagioni precedenti gli occhi hanno avuto un focus maggiore per ragioni che ormai ben conosciamo, questa è la stagione invernale delle labbra che si prendono la loro rivincita: mat o brillanti, dalle nuance più scure a quelle più chiare a seconda del look complessivo che vogliamo donare al nostro make up look.

Un trucco nude può essere valorizzato sia da tinte labbra mat che vanno dalle più chiare e naturali a quelle più rosate, pronte a spingersi anche verso il porpora e il bordò, colori tradizionali di questa stagione. Palette labbra che spazia verso i colori della terra è quella presentata da Dior, che a sorpresa propone il suo Dior Addict Lip in Burgundy, sia in tonalità più accesa che glow.

Eyeliner definiti e ombretti dai colori decisi e pastello

Sfumatura is the way, questo potrebbe essere il motto dei beauty look della stagione autunnale, dove l’ombretto questa volta è di gran lunga protagonista. L’eyeliner infatti dopo essere stato particolarmente scenografico nel corso dell’estate, ora è definito, sottile, per enfatizzare e incorniciare la bellezza dei delicati colori degli ombretti, che giocano tra luci ed ombre pastello. Non mancano effetti tattoo come eyeliner con coda incrociata, per non dimenticare un po’ delle lezioni che abbiamo appreso in precedenza su quanto anche con questo prodotto possiamo giocare e sperimentare.

Sfumature delicate ma intense di rosa, verde, blu non circoscrivono l’occhio ma vanno oltre la palpebra mobile, così le pennellate di colori non conoscono confini e l’effetto è assolutamente naturale e sorprendente: possiamo giocare a creare contrasti o un ton sur ton con il nostro abbigliamento. La texture degli ombretti di quest’autunno infatti è decisa ma naturale, quasi a volersi fondere naturalmente con la carnagione anche nei colori più eccentrici per un watercolor effect come proposto da Gucci Beauty.

Riproduzione riservata © 2022 - DG