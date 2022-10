Disponibile su Netflix, la serie Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer sta ottenendo un enorme successo. Questa serie racconta la vera storia del serial killer soprannominato “Il Cannibale di Milwaukee” svelando numerosi lati del famoso assassino. Nel corso della serie creata da Ryan Murphy è stata citata anche la splancnofilia, ma cos’è questo disturbo? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Durante la serie Dahmer, alcuni protagonisti hanno citato la splancnofilia e questo ha di certo suscitato grande curiosità negli spettatori. Il padre del serial killer – interpretato da Richard Jenkins – ha cercato di trovare una spiegazione agli omicidi del figlio senza riuscire a darsi una risposta. Proprio in quelle scene, al padre è stato detto che la dissezione delle vittime era legata alla splancnofilia del figlio.

Stando a quanto si può apprendere dalla serie Netflix, il serial killer ha iniziato ad essere splancofilo proprio per colpa del padre. Quando era ancora un bambino, infatti, è proprio stato il padre ad avergli insegnato come uccidere e dissezionare gli animali.

Cos’è allora la splancnofilia di cui pare essere stato affetto Jeffrey Dahmer? Secondo quanto si apprende dall’enciclopedia Treccani, si tratta di una parafilia. Questo significa dunque che si tratta di un disturbo psicosessuale caratterizzato dal fatto che chi ne è affetto prova eccitamento sessuale per motivazioni inusuali. In psicologia e psicanalisi, allora, si intende una soddisfazione sessuale nel perseguire fantasie o compiere atti anomali e perversi.

In particolare la splancnologia, da cui è tratta la parola splancnofilia, è una parte dell’anatomia umana che studia tre apparati, quello respiratorio, quello digerente e quello urogenitale. La soddisfazione sessuale di Dahmer, quindi, sarebbe legata a vedere gli organi interni delle sue vittime.

