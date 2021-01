Avete mai visto dove vive Madonna? E non stiamo parlando di una delle sue residenze a New York oppure a Lisbona… Ecco la casa (meravigliosa) nel cuore di Londra!

Madonna ha una passione per le case extra lusso e una di queste, nel cuore della capitale del Regno Unito, è approdata su Instagram attraverso alcune foto pubblicate dalla stessa popstar durante il primo lockdown per l’emergenza Covid. È proprio in quel nido di eleganza e arte che ha scelto di trascorrere i lunghi mesi di isolamento con i suoi figli e il compagno Ahlamalik Williams, lasciando i fan a bocca aperta davanti ai meravigliosi scorci della residenza georgiana che tanto adora. Scopriamola insieme…

Madonna: la sua casa a Londra

All’epoca del suo matrimonio con Guy Ritchie, Madonna ha acquistato una splendida residenza nel cuore di Londra a cui è rimasta sempre molto legata, ben oltre la fine dell’unione con il suo ex marito.

Chiamarla casa appare riduttivo, alla luce del suo essere un vero e proprio palazzo con architettura in stile georgiano, immerso nella cornice chic del quartiere residenziale Marylebone. La star ne ha mostrato alcuni “angoli” attraverso il suo profilo Instagram.

MADONNA

Sei piani, per un totale di dieci camere da letto più un bungalow dedicato al suo (inseparabile) staff: Madonna avrebbe investito ben 10 milioni di sterline in questa proprietà da sogno in cui le parole d’ordine sembrano essere soltanto due. Quali? Zero risparmio.

Gli “angoli” per la musica e il relax nel palazzo di Madonna

In uno dei suoi post Instagram, la star ha fatto vedere al suo pubblico uno degli “angoli” della casa dedicati alla musica e al relax, dove non mancano meravigliosi parquet e dove il bianco delle pareti percorre, come unico filo conduttore, le cornici di grandi vetrate con vista sulla Londra più esclusiva.

Nella residenza della star c’è un magnifico salone che spesso usa come una palestra, come mostra la foto che la vede impegnata nei suoi esercizi quotidiani insieme al compagno, Ahlamalik Williams.

Notate qualcosa di particolare? A uno sguardo più attento non sfugge il gigantesco ritratto della diva, a dominare il camino centrale nella grande sala in cui spesso si allena.

In un video del figlio David Banda, intento a ballare in una delle stanze della meravigliosa residenza, si scorge qualche dettaglio in più sull’arredamento scelto dalla cantante. Tra le sequenze, spuntano mobili dai lineamenti essenziali rigorosamente bianchi, una grande tv al centro e, a fare da contrasto, pavimenti in rovere e bellissimi tappeti.

Marmi e specchi tra le stanze londinesi di Madonna

Come sarà il bagno della popstar? Sicuramente in linea con il tenore extra lusso del resto della sua casa! Lo rivela un altro scatto affidato ai social, in cui affiorano splendidi marmi e specchi a confezionare uno spazio dal sapore romantico, sofisticato e glamour…