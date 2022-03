Più pratico di un dolcevita ma ugualmente caldo e morbido, il lupetto è il perfetto sottogiacca o capo basic per un look a strati.

Sarà anche arrivata la primavera, ma l’aria a riscaldarsi ci metterà ancora un po’ di tempo. Se in qualche giornata baciata dal sole potremo provare a mettere da parte qualche maglione particolarmente doppio, il lupetto sarà invece uno di quei capi basic che ci torneranno ancora molto utili. Rispetto al dolcevita in maglia, più doppio e più facile da indossare con giacche over per chi non ama indossarlo già da solo, il turtleneck è caldo, morbido e abbastanza sottile da permetterci di poter creare il nostro look a strati a prova di fresco.

Lupetto donna, come indossarlo: look a strati e abbinamenti minimal e preziosi

Il lupetto da donna è caratterizzato da un collo che arriva a metà altezza e che non si risvolta, dettaglio che lo differenzia dal dolcevita e che lo rende senz’altro più pratico, adatto ad essere indossato facilmente in autunno e anche nei primi mesi di primavera, quando il look a strati è generalmente quello che sfoggiamo di più dato il clima ballerino.

Il lupetto rispetto al dolcevita ha una linea più rigorosa – in origine componeva le uniformi dei piccoli scout tra i 7 e gli 11 anni -, ma la sua versione fantasiosa, con stampe floreali, optical o color block, gli dona senz’altro un tocco molto femminile. Ci sono anche modelli a body, perfetti se vogliamo indossarli sotto una camicia o con una giacca, così da evitare l’effetto stropiccio, e se cerchiamo un taglio più fit e sexy.

Con il look a strati il lupetto ci permette di realizzare abbinamenti giocosi, per esempio scegliendo di indossarlo con un gilet, un blazer lungo o una giacca avvitata: che si tratta infatti di un modello in lana, in maglia o in cotone, essendo molto sottile potremo indossarlo con una certa comodità. Perfetto con un cardigan gilet cropped di lana, tra i capi trendy di stagione. Da impreziosire anche con una collana lunga ed un ciondolo luminoso.

Zara, H&M, Intimissimi: i modelli turtleneck basic e non solo

Sappiamo tutte che un guardaroba vincente è composto prima di tutto da capi basic e di questi fa parte anche il lupetto: nero, bianco, beige, sono quei colori neutri che ti permetteranno di abbinarli facilmente su jeans e su pantaloni di colore differente, così da poter giocare con dei look minimal everyday. Nella collezione Intimissimi c’è l’imbarazzo della scelta!

– Ma se cerchi qualcosa di più particolare, occhio anche alle proposte di H&M che al lupetto aggiunge una tempesta di paillettes, perfetto da indossare la sera sotto un blazer colorato o basic. Zara reinventa il classico lupetto trasformandolo in un top a giormanica in lana, da indossare sotto una felpa o sotto una giacca.

