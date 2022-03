Earcuff, borse unconvetional, scarpe dal tacco e dal design irriverente, diamo il benvenuto alle tendenza moda della primavera.

L’aria di primavera inizia a farsi sentire, e così anche la nostra voglia di iniziare a schiarire i colori del guardaroba, rinnovare il nostro stile e concederci qualche acquisto in sintonia con le tendenze moda della stagione. Gli accessori scintillanti, minimal, preziosi sono i dettagli indispensabili per arricchire i nostri look, veri e propri protagonisti dei nostri outfit nonché espressione del nostro gusto e della nostra sensibilità fashion. Ecco allora alcuni di cui sarà impossibile fare a meno.

Tendenze primavera 2022: Cinture e catene per impreziosire i pantaloni, girocolli snake e bizantini

Cosa rende sempre diverso un look basic o minimal? Sicuramente l’attenta scelta di un accessorio che ci permette ogni volta di donare ad uno stesso look uno style differente: sporty, classico o bon ton, sono le tre anime che vedremo alternarsi in questa primavera, con un tocco di stravagante preso in prestito dagli anni 2000.

– Non sottovalutate il potere delle cinture per questa primavera: i modelli tennis o gioiello dal design sottile sono perfetti da indossare per impreziosire i pantaloni ma anche sugli abiti. In estate saremo pronte ad indossarle anche come semplici bijoux per valorizzare il bacino. Tornano anche le cinture gioiello con ciondoli geometrici, ma anche quelle in camoscio da poter allacciare intorno alla vita, perfette da stringere ad un cardigan o ad una giacca per valorizzare i fianchi.

– E sulla scia di questa ricerca di dettagli preziosi, c’è il grande ritorno della catena da indossare vicino ai pantaloni proprio insieme alla cintura o senza: a doppia maglia e doppio giro oppure sottile e leggerissima, preparatevi a renderla il vostro must have su pantaloni e gonne, per un tocco decisamente rock.

– Sulla stessa scia anche i gioielli: dominano la scena infatti girocolli snake dalle maglie sottili o doppie in stile bizantino, dall’allure un po’ tribale e un po’ glam, spesso impreziosite anche da pietre colorate incastonate. Ma un trend che è già mani sono gli earcuff, orecchini che si indossano intorno al lobo senza bisogno di avere buchi all’orecchio: scintillanti, colorati o bling ring, sono i veri accessori protagonisti della stagione.

Borse e scarpe trendy da indossare in primavera: ballerine, slingback, borse intrecciate e sporty

Questa sarà la stagione oltre che dei mocassini, delle ballerine: con lacci, glitterate, con stretch o aperta, l’obiettivo è star comode ma con un tocco glamour che le renda già versatili che mai. Forse non siamo ancora pronte a lasciare il comfy per buttarci immediatamente sul tacco, al quale si preferisce senza ombra di dubbio la slingback, altra scarpa amatissima da avere assolutamente.

– Per le borse ci saranno due team tendenze: il classic che si affiderà alla classica borsa in pelle tinta unita, ma dalla texture intrecciata così come da qualche tempo l’ha resa desiderabilissima Bottega Veneta. A secchiello, maxi pochette o handbag, sarà l’indiscussa protagonista fino al prossimo anno. L’altro team invece sceglierà le sporty: modelli pratici, comodi e morbissime, spesso con portamonete già incorporata alla tracolla.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG