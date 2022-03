Molto cari a Gucci, i mocassini si indossano come un paio di sneakers in questa primavera. La prima lezione di stile è di J.Lo.

Amante seriale di stivali cuissardes, sneakers dal design energy da indossare durante il workout e non solo, ma a J.Lo come a tante di noi piace anche cambiare e sperimentare. E se al suo genere musicale pop latino è sempre rimasta fedele nel corso del tempo, al suo guardaroba le piace aggiungere un tocco chic, ma in stile J.Lo.

Avvistare la pop star con un paio di mocassini è stato un sorprendente e piacevole colpo al cuore per due motivi: il primo è che in un dress code black and white, sinonimo di eleganza da sempre, possiamo trovare una combo di una comodità ed eleganza, il secondo è che il mocassino – soprattutto nella sua versione raso terra – è una delle scarpe più trendy di questa primavera alle porte.

Le loafers Chanel nere: comode e chic, il leisure look secondo J.Lo

Jennifer Lopez naturalmente non poteva che puntare su un modello iconico, famoso e amato dalle star. Non si tratta di un modello Gucci, troppo vintage per il suo stile, ma delle loafers Chanel: il modello è quello flat semplicissimo in vitello nero, con due piccole C ai lati, dalla calzata morbida e l’allure ultra chic, che la cantante valorizza con un dolcevita bianco e una jumpsuit bustier Dolce e Gabbana.

Un look comodo – direzione appuntamento con Ben – ma allo stesso tempo un basic di intramontabile eleganza, che con la borsa pochette Bottega Veneta trapuntata da portare a mano è la sintesi perfetta dei trend da appuntare per questa stagione. A partire dai mocassini, modello amatissimo non solo da J.Lo ma anche da Hailey Bieber, che punta anche lei su un nero sofisticato, sempre Chanel.

Le flat trendy da indossare nella primavera 2022: platform, con tacco, sabot

Per questa primavera quindi prepariamoci a scegliere il mocassino che incontri maggiormente il nostro stile e il nostro gusto. Il modello loafer Chanel rappresenta un basic, un must have versatile da guardaroba, ma dai trend di Gucci non dimentichiamo anche il modello sabot. Per chi cerca sempre una calzata originale.

– Per chi vuole osare e ama un look super pop, i mocassini perfetti sono in maxi platform dal tacco vertiginoso, dai colori classici a quelli più estrosi: i modelli Versace docet, da indossare in pieno style collegiale con calzini in bella vista e rigorosa minigonna o un paio di shorts.

– Non ci abbandonano i platform, da indossare con pantaloni palazzo, flare o cropped, con morsetto o senza, ma dall’effetto slanciato che ha decisamente rinnovato un modello che un tempo pensavamo troppo retrò per piacerci. I mocassini stanno invece vivendo una nuova vita, e sta a noi abbinarli con spunto e gusto, dato che sono anche comodissimi!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG