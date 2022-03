Tornate sotto i riflettori la scorsa estate, quest’anno le Birkenstock puntano su una versione luxury, puntando su un nuovo dress code.

Dimenticate le Birkenstock da indossare al volo sotto il primo vestitino estivo che capita, con gli shorts, gli jeans. O meglio potete anche indossarle così come fate da sempre, ma andate oltre e pensate che i sandali bassi più comfort del mondo possano persino abbinarsi sotto un abito da sera. A rendere possibile tutto questo è il signor Manolo Blahnik, che colta la febbre Birkenstock dello scorso anno ha saputo bene come sfruttare un trend pronto a tornare ancora alle porte della bella stagione.

Le Birkenstock by Manolo Blahnik: versione luxury, glam e vellutata di un cult

Quando dici Manolo Blahnik naturalmente il pensiero va immediatamente da Sex and The City a Carrie Brandshaw, e al chiedersi se a lei sarebbero piaciute. Chissà che la risposta non arrivi presto proprio da lei, dato che Sarah Jessica Parker è una shoes addicted anche di Manolo, oltre a possedere un marchio di calzature a suo nome. I colori d’altronde non mentono: i primi modelli avvistati, blu e fucsia, alla giornalista più trendy di New York piacerebbero di certo.

Dopo la scorsa collaborazione con Dior, le Birkenstock sono tornate ad abbracciare la loro versione luxury nel dress code di Blahnik, che ha dichiarato lui stesso di essere un addicted delle Birkenstock, anche se quelle a zoccolo – e ci sono anche quelle nella capsule della collab. Ad ogni modo essendone lui per primo un’amante, la linea è nata naturalmente e il risultato sorprendente: la comodità rinomata di questo sandalo si sposa con il tocco morbido e vellutato di Manolo, che le tempesta di cristalli.

Naturalmente luxury è anche la confezione, una deliziosa valigia a pois internamente vellutata, così come lussuoso sarà anche l’outfit da abbinarvi: un modello così si lascia indossare anche sotto una mise elegante, riscrivendo ancora ancora volta i possibili abbinamenti a prova di Birkenstock.

Quanto costano le Manolo Blahnik in Birkenstock edition e dove acquistarle

Possibile che le vedremo già in primavera indossate da qualche star del jet set americano – e quante confidano in Sarah Jessica Parker -, anche perché il prezzo non è decisamente alla portata di tutte. Il modello è attualmente già visibile sul sito dei sandali con un video introduttivo che ne presenta le varianti, acquistabili online dal 24 Marzo.

Non c’è alcun cenno ai prezzi, ma diversi siti americani hanno annunciato che il prezzo della capsule è compreso tra i 750 e gli 810 dollari, ovvero intorno i 600-700 euro. Un prezzo non decisamente friendly, in linea con il prezzo di una Manolo basic, considerato che le Blahnik arrivano a costare fino ai 5mila euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG