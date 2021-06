Quest’anno le Birkenstock non dividono ma uniscono: dai modelli classici a quelle colorate super pop, il sandalo tedesco risponde con rime glamour alla ciabatte mania che impazza in quest’estate 2021.

I sandali modello ciabatte, ma anche le ciabatte stesse sembrano essere pronte a rubare la scena, riscrivendo la trendytudine delle scarpe estive. Prima però che arrivasse l’estate 2021 con le sue tendenze, c’è un modello a mò di ciabatta che non ha mai perso colpi. Così tornano spavalde anche quest’estate le Birkenstock, da sempre amate e odiate da tutti, pronte a prendersi una grande rivincita.

Il famoso sandalo tedesco infatti non ha sempre goduto dei favori di tutte, ma la sua comodità che parte anche solo da poterle indossare al volo senza cinturini alla caviglia annessi, è il dettaglio che da sempre ha sedotto chi ha ceduto ad un paio di Birkenstock. E quest’anno, con i colori pop nuovi di zecca a conquistare anche le fashioniste contrariate saranno proprio le nuove nuance.

Birkenstock: come abbinare il famoso sandalo tedesco raso terra ma con platform morbido

La battaglia contro le Birkenstock è partita sempre da un quesito: come abbiniamo questi sandali raso terra che ricordano tanto quelli dei monaci? Insomma l’idea è stata sempre quella di un sandalo demodé, almeno per le girls più glamour, perché le sporty vedono da sempre nelle Birkenstock i sandali alleati perfetti per uno stile estivo che desidera essere attento al dettaglio, fresco, ma soprattutto comodo.

Uno dei suoi punti di forza infatti è quello di avere un plantare largo, che possiamo scegliere anche in versione più stretta, che non colloca il piede direttamente a terra, ma poggiando su un comodo platform che slancia quanto basta il piede, permettendo una camminata comoda e leggera.

– Eppure, girando su Instagram e mettendo i pregiudizi da parte, potremmo scoprire che questi sandali riescono a stare bene con tutto, in particolar modo con le gonne lunghe. Sta a noi scegliere se puntare su un look più chic, scegliendo top o magliettine cropped, oppure anche un capo felpato per un’allure più sportiva.

– Per un look wilde e comodo, quello che amiamo indossare per le escursioni estive alla scoperta di luoghi naturali o città caratteristiche, le Birkenstock si sposano benissimo con uno short ma anche con un bermuda. E se volete essere ancora più trendy, non dimenticate il marsupio, accessorio amatissimo di quest’estate 2021.

Questi sandali così versatili mai come quest’anno prediligono il motto del mix and match: osate, accostate le Birkenstock anche ad un blazer, che riuscirà a dare quel tocco sporty chic da sfoggiare anche in ufficio, o anche ad un vestito romantico e lungo, per un look casual elegante che predilige la comodità.

Sandali Birkenstock Arizona: i modelli e i nuovi colori dell’estate 2021

Le Birkenstock da sempre protagoniste dell’estate da sempre sono il modello Arizona: un sandalo raso terra a due cinturini che anche quest’anno ritroviamo nelle nuance essenziali: nero, marrone, grigio in pelle scamosciata, in Birko-Flor, materiale sintetico caratteristico da sempre del modello, e in piattaforma vegan. Tra le nuance novità di quest’anno anche il bianco, colore super trendy di stagione, che troviamo anche nei modelli a tre cinturini.

Ma la vera novità di quest’anno sono colori super pop e fluo come arancione, rosa, viola, giallo e oro, perfetti per realizzare look estivi multicolor a blocchi oppure in tie-dye. Divertitevi così a mixare più colori, trasformando il sandalo in un vero e proprio colpo d’occhio glamour, anche se si tratta di uno stile minimal come quello delle Birkenstock.

