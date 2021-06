L’estate 2021 è all’insegna del colore, ma non sottovalutiamo le nuance basic, soprattutto se parliamo di costumi interi neri che ci snelliscono, arrivando così alla prova costume con un sospiro di sollievo.

Magari quest’anno il workout a casa proprio non ti andava giù e intanto l’ansia della prova costume si avvicina, e anche se le palestre hanno riaperto la motivazione dopo un lungo tempo di stasi potrebbe scarseggiare. E allora relax, take it easy perché questa è l’occasione in cui mai come prima d’ora ameremo i costumi interi neri.

Che il nero snellisca infatti non è certo una nuova scoperta, e allora osiamo di più con qualche swimsuit totally black, non solo perché ci farà apparire più toniche, e questo migliorerà anche il nostro umore dimenticando qualche senso di colpa, ma soprattutto perché un costume nero ci donerà quel tocco glam che in spiaggia non gusta, soprattutto se dopo una giornata di mare ci attende anche un aperitivo lounge in spiaggia.

Costumi interi neri 2021: i modelli di Tezenis, Amazon e Yamamay

Scintillanti, semplici, con dettagli cut out, dalle scollature generose, sgambati ma soprattutto fantasiosi! Anche i costumi interi neri nella loro essenzialità portano a quest’estate 2021 quel tocco originale e chic di cui abbiamo bisogno per arrivare in spiaggia comode, trendy e toniche.

– Tezenis quest’anno con la capsule collection firmata Giulia De Lellis, accontenta proprio tutte, ed è impossibile non innamorarsi del pezzo intero nero con scollo a triangolo ricoperto di strass sulle spalle, dall’effetto scenografico assicurato anche sulla schiena. Troppo glamour per riservarlo solo alla spiaggia, sfoggiamolo anche per party ed eventi estivi!

– Anche Amazon d’estate non dimentica di proporci costumi semplici ma originali, come questo modello che smorza il total black classico con una stampa a fiori sul bacino che ricopre alcuni punti del costume. Delizioso il fiocco sotto il seno che dona al costume un’allure romantica.

– Ma il modello più sexy lo propone Yamamay, dalla sgambatura media. sensuale e sofisticato ma soprattutto personalizzabile grazie alle ampie allacciature che ci permettono di realizzare cinque look diversi, e anche in questo caso può diventare un body perfetto da sfoggiare con shorts e minigonne.

Il costume nero intero sfina: ecco perché ci farà apparire più magre

I costumi interi neri chiaramente non hanno un effetto dimagrante nel senso che ci faranno dimagrire, ma esteticamente saranno i complici perfetti da spiaggia, perché tenderanno a sfinare la nostra figura, modellando la nostra silhouette.

E a proposito di modellare, occhio anche ai modelli di costumi neri che vengono definiti proprio modellanti: si tratta di costumi interi dal colore scuro, che oltre al nero possono essere in marrone scuro, blu navy o anche grigio scuro, che grazie a dettagli in ripiego, e con delle coppe che stringono ed esaltano il seno, diventano una seconda pelle. Inoltre teniamo bene a mente che i colori scuri annullano le ombre, valorizzando i contorni.

I costumi modellanti evitano anche l’effetto stropicciato che potrebbe farci sentire anche fuori posto oltre che sfigurare l’estetica generale del costume: sono modelli avvolgenti che valorizzano al meglio le nostre forme e i punti di forza del nostro corpo, fortemente consigliati a chi magari non riesce a trovare una taglia che si indossi perfettamente.