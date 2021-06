Morbida e voluminosa, la borsa Coussin di Louis Vuitton è quel modello sporty chic che non ti aspetti: una it bag di alta moda e versatile.

Quando Nicolas Ghesquière, alla guida creativa della maison Vuitton, ha pensato a quale potesse essere la nuova rotta per una nuova bag che sapesse essere contemporanea ma sempre fedele allo stile monogram e di lusso del marchio francese, ha pensato a qualcosa di versatile, una bag gender fluid che non conoscesse etichette. Ed è così che tra le mani delle star e delle influencer, è arrivata la nuova borsa Coussin di Louis Vuitton.

E dal momento che Coussin vuol dire cuscino, vien da sé che questa borsa parla della nostra voglia di comfort e relax che dalle case si sposta alle passeggiate in città, magari verso posti inesplorati, viaggiando più leggere possibile e portando con noi solo l’essenziale.

La Coussin di Louis Vuitton: la borsa dell’estate 2021 più amata

Voluminosa o meglio vaporosa, dalla texture in monogram dolcemente scolpita, l’effetto pillow è la cifra fashion di questa Coussin in pelle imbottita, che racchiude in sé maschile e femminile, classico e moderno, con ben tre scompartimenti che faranno felice anche chi con una handbag cerca di far entrare l’impossibile in un microspazio.

Chic con la sua catena in metallo, sportiva con la sua tracolla con logo stampato, possiamo sceglierla in versione maxi, se vogliamo portare un tocco glam anche in ufficio, oppure dalle dimensioni più piccole come pret a porter pensata per un appuntamento, una giornata di shopping o una passeggiata. E se cerchiamo un colore sgargiante che dia quel tocco inaspettato al nostro look, il modello in verde acceso pop style farà al caso nostro, approvata anche da Chiara Ferragni, of course.

Valentina Ferragni invece punta su un colore meno sgargiante, un elegante kaki, che ingentilisce con la sua classe anche un look più sportivo, mentre Miranda Kerr punta su una delle nuance di tendenza più amate dell’estate 2021, un modello bianco che le fashioniste ameranno al primo sguardo.

Coussin bag di Louis Vuitton: il prezzo e dove acquistarla

Il prezzo della borsa Coussin di Louis Vuitton è variabile in base alla grandezza: il modello medio piccolo costa 2600 euro, mentre quello medio grande 2900 euro, attualmente non disponibile in questa dimensione sul sito online, ma che è possibile acquistare presso uno dei store ufficiali di Louis Vuitton.

Chic e contemporanea può essere portata a tracolla come un classico modello baguette oppure sotto braccio, come un portafortuna da portare sempre con noi: una borsa versatile che non ama relegarsi alle grandi occasioni nonostante la sua allure ultra glam, soprattutto in nero, che la rende perfetta anche come bag da cerimonia.