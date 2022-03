Scegliere il look perfetto per Victoria Beckham è un rito prezioso: la sua collezione del prossimo inverno è un ritorno all’outfit sofisticato.

Non è una novità che l’ex Posh Spice Victoria Beckham ce la stia mettendo tutta per rigettare le fondamenta del suo brand e la sua strada sembra essere quella giusta: una collezione glamour e femminile, che rappresenta pienamente lo stile della stilista, unica – prima la proposta prevedeva due linee – e dal prezzo accessibile. Una linea adesso fluida e dinamica, che per l’autunno/inverno 2022-2023 però legge in una nuova idea di praticità, non intesa come comfy ma perfetta per poter essere indossata ogni giorno senza cadere necessariamente nell’accezione del comodo sportivo.

Victoria infatti ritiene che questa tendenza del comfy rischia di farci perdere l’importanza del momento in cui scegliamo l’abito che ci accompagnerà nella giornata o durante un evento. Ecco quindi che la sua collezione si riscrive in una serie di outfit pensati per valorizzare e rendere unico ogni momento, indossando non ciò che è comodo ma ciò che ci rappresenti a noi stesse e al mondo.

Victoria Beckham, la collezione autunno/inverno 2022-2023: silhouette eleganti e nuance vivaci

Galeotto è stato un ristorante di Palm Beach in Florida, il cui arredamento ha suggerito alla stilista i dettagli stravaganti e i colori accesi che caratterizzano una collezione invernale dall’effetto warm nell’estetica: arancio e verde sono due nuance essenziali, pura espressione di una linea raffinatissima che valorizza i punti strategici del corpo femminile, a partire dai glutei per un effetto molto sexy.

Gli abiti quindi sono fortemente strutturati per un office look quotidiano composto da giacche crop con tasconi e gonne a tubino con pieghe in perfetta linea con le gambe per valorizzarne la silhouette al massimo. La cintura naturalmente, non può che essere un accessorio necessario e ricorrente per sottolineare i fianchi.

I cappotti e le giacche invece sono maxi e trapuntati ma sempre leggeri per assicurare il massimo della dinamicità del capospalla, da indossare su mini dress in maglia, ma non mancano anche modelli strutturati più eleganti dal taglio dritto e slanciato. L’immagine è quella di un’eroina senza macchia e senza paura in chiave ultra glam. Gli accostamenti colorati sgargianti tra sfumature e contrasti sono uno dei tratti distintivi di questa collezione invernale.

Abiti da sera luccicanti e in giochi trasparenti: le tendenze del night look

Avvistata anche sulle passerelle parigini, l’abito da sera perfetto dell’autunno/inverno 2022-2023 vira verso giochi di trasparenza: la tendenza sarà quella di indossare sopra l’abito anche un altro semitrasparente, creando così un nuovo mix and match, perfetto per chi non cerca necessariamente l’effetto sexy.

Meravigliosi e scintillanti, in verde o rosso, sono gli abiti da sera a collo alto ricoperti di paillettes e da indossare con un paio di stivali cuissardes o comunque con tacchi vertiginosi: Victoria Beckham infatti prende il classico abito in maglia invernale e lo reinterpreta in chiave glam per la sera, naturalmente così stretto da diventare una seconda pelle.

