Come vestirsi per andare in discoteca? Vediamo alcuni look per non passaere inosservati, da quelli sobri a quelli più audaci.

Una serata in disco è l’ideale, soprattutto quando si ha bisogno di staccare la spina. Ballare senza pensare a nulla è la soluzione a tutti i mali, ma per rendere tutto perfetto è necessario scegliere un look che sia adatto all’occasione. Vediamo come vestirsi per andare in discoteca, dagli outfit più semplici a quelli audaci.

Come vestirsi per andare in discoteca?

Prima di scegliere l’outfit discoteca perfetto è bene essere consapevoli del proprio stile. Inutile scegliere un look audace se poi l’imbarazzo vi renderà come una specie di pinguino, così come è assurdo optare per uno stile sobrio se generalmente si è too much. Ci sono, comunque, alcuni outfit che stanno bene a tutte. Il must have perfetto per ogni occasione, non soltanto per quattro salti in disco, è il tubino nero. Potete personalizzarlo come preferite, sia con i gioielli che con le scarpe, ma volendo potete anche renderlo sportivo con un bel chiodo di pelle. Insomma, giocate e giocate ancora: il tubino lo permette.

In alternativa, cosa ne dite di un bel jeans a vita alta e una t-shirt gioiello? Le decolléte, però, sono obbligatorie. Unica raccomandazione: scegliete un colore di scarpe acceso solo se non rischiate di fare la figura dell’arcobaleno. Se non amate il denim, optate per una tuta jumpsuit monocolore. Anche in questo caso, i tacchi sono caldamente raccomandati.

Abbigliamento per andare a ballare: ad ognuno il suo

Tra i look che rispondono bene alla domanda come vestirsi per andare a ballare non possono mancare gli abiti corti. Potete abbinarli ad un paio di anfibi o di stivali bassi, ma se volete proprio esagerare optate per uno stivale a calza. Sono di gran moda e tornano in auge direttamente dagli anni Ottanta. Un altro outfit so cool vede una bella gonna lunga con una blusa aderente a fare da contrasto alle ampiezze. Se scegliete un look monocolore potete giocare con gli accessori, mentre in caso contrario fate attenzione agli abbinamenti. Infine, non dimenticate il make-up in linea con lo stile.

Riproduzione riservata © 2022 - DG