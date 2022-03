Una collezione eyewear in total black e dalle vibes che viaggiano tra gli anni ’90 e 2000: special guest, Jennifer Lopez e David Gandy.

Il rigore e lo charm di David Gandy – modello britannico feticcio da diverso tempo di Dolce e Gabbana, chi non ricorda la pubblicità caprese Light Blue con Bianca Balti – e la sensualità latina di Jennifer Lopez si incontrano nella nuova campagna eyewear 2022 di Dolce e Gabbana, presentando la collezione estiva degli occhiali da sole e da vista: glamour, sofisticati ed eleganti come i loro testimonial, interpreti d’eccezione che sono pura ispirazione per gli stilisti ma anche per il pubblico.

Jennifer Lopez, musa per Dolce e Gabbana insieme a David Gandy: la nuova campagna eyewear

Seducenti, glamour e dalla bellezza intatta, vincente ai dardi del tempo, Jennifer Lopez e il modello David Gandy sono l’immagine ideale dell’uomo e della donna Dolce e Gabbana di questa primavera-estate 2022 negli scatti della campagna: eleganti e sensuali, pronti a riconquistare un dress code affascinante e sofisticato, da completare con una collezione eyewear sospesa tra tendenze presenti e vibes del passato.

I due sono apparsi negli scatti condivisi su Instagram, dove il fil rouge della collezione da loro interpretata è nel total black: bustier con stecche in giochi di trasparenze stile bondage, maglia a collo alto in pizzo ricamato floreale per J.Lo, completo total black con giacca per Gandy, entrambi forgiati dagli occhiali a mascherina neri senza montatura dal design futuristico, con dettagli e logo in oro. A fotografarli il duo Mert & Marcus, fotografi britannici super richiesti nel mondo della moda.

Dolce e Gabbana eyewear 2022: i modelli della collezione

Fedeli sempre al loro stile che si tinge di un design futuristica ma preservando l’essenza sensuale, sofisticata e mediterranea che caratterizza da sempre il codice del duo di stilisti italiani, la collezione eyewear gioca su lenti dal design diva, con lenti squadrate e ampie, ma anche modelli fascianti a mascherina riprendendo la collezione D&G degli anni ’90 e 2000. Le nuance giocano sempre tra oro e nero, dando alla collezione un’allure molto glam.

Spazio non solo agli occhiali da sole ma anche modelli da vista, indossati negli scatti proprio da J.Lo che li rende più sexy che mai, dalla silhouette raffinata, dettagli minimal e iconici, caratterizzati sempre dal logo D&G che gioca a seconda del modello in un monogram più evidente o di sottile finitura. La collezione completa è già visibile e acquistabile online.

