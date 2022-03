Eleganti, urban e comfy: il meglio delle tendenze dalla Paris Fashion Week 2022 per l’autunno/inverno 2022-2023.

La moda è molto più di un capo da indossare e questi ultimi anni ne sono stati la prova più evidente. Tutto ciò che accade e ci circonda si riversa sul fashion system, sempre pronto a reinventarsi, ad arricchirsi, a rinnovare il passato alla luce del presente per lanciare vecchie tendenze che diventano nuove.

La Paris Fashion Week 2022 rispetto alla passerella milanese ha prediletto look da giorno e da sera prevalentemente in urban style, più sommessi e meno sgargianti. Ma una ritrovata femminilità, voglia di scoprirsi e di disegnare un nuovo guardaroba è il diktat che senz’altro si è fatto sentire anche alla luce della Torre Eiffel.

Paris Fashion Week 2022, le tendenze autunno/inverno 2022-2023: esagerare con gli accessori

L’accessorio sulla passerella parigina è stato un assoluto protagonista, a partire dalle collane girocollo in maxi perle proposte da Givenchy su una semplice felpa fino alla sfilata Chanel, dove le calze di lana in versione long e short si sono rivelate come il must have della prossima stagione, da indossare con stivali in gomma, décolléte e ballerine, come sono apparse nella sfilata Miu Miu.

– Gli occhiali da sole sono meno vezzosi e più tecnologici: sulla passerella di Philosophy, di Balenciaga e Balmain, è il modello a mascherina con o senza montatura in stile Matrix a rubare la scena in passerella, da indossare sia su mise da neve che su look da sera o da giorno.

– Dagli anni 2000 ad oggi, il prossimo inverno riscoprirà la bellezza della cravatta come accessorio da indossare al femminile sulla camicia ma insieme al foulard da portare intorno al colletto, gesto audace di Louis Vuitton che in passerella lascia ampio respiro alla borsa meno glamour e più romance privilegiando valigie ed handbag floreali.

Trasparenze, lingerie a vista, abiti volant, blazer corsetti: da Parigi i trend della prossima stagione fredda

Il corsetto, omaggiando l’antica memoria di quello Jean Paul Gaultier, non è mancato neppure sulla passerella parigina, anzi Balmain lo ha persino integrato a camicie e blazer, mostrandoci come questo capo lingerie vada esaltato e portato come una maglia qualsiasi.

– E d’altronde che la lingerie vada indossata a vista è la tendenza portata anche da Miu Miu, che riecheggia l’elastico degli slip a vista su pantaloni e mini gonna, come si portava negli anni 2000. Complice di questa tendenza è anche questo desiderio di abiti e capi trasparenti, sexy in black come sulla passerella di Yves Saint Laurent. E a proposito degli abiti, a dettarne la silhouette evanescente e leggerissima è Valentino, con i suoi abiti tunica o cut out, dinamici e volant.

Riproduzione riservata © 2022 - DG