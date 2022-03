Moda e politica ancora una volta insieme: dopo Letizia Ortiz, anche Kate Middleton omaggia i colori dell’Ucraina con i suoi ultimi outfit.

Kate Middleton, la moda e la politica sono sempre andati a braccetto. La Duchessa di Cambridge più volte ha mostrato come la scelta del colore di un outfit possa rappresentare una simbologia ed un messaggio importante, soprattutto in un momento così delicato come questo. Come abbiamo già visto fare di recente a Letizia Ortiz, anche Kate ha scelto di mostrare la sua vicinanza al popolo ucraino scegliendo in occasioni internazionali outfit dai colori simbolici.

Kate Middleton: il royal look in blu elettrico per esprimere la vicinanza al popolo ucraino

In occasione della Cerimonia del Commonwealth Day all’Abbazia di Westiminter, Kate ha presenziato all’evento indossando un coat dress in blu elettrico firmato Catherine Walker: si tratta di un capo chiave del guardaroba reale, che si distingue per essere un soprabito che si avvicina più ad un vestito che ad un capospalla. Décolléte, bijoux blu e cappello pillbox coordinato per un look in totally blu, nuance molto elegante che la Duchessa ha indossato più di una volta e questa ha un significato del tutto diverso.

Un look essenziale, diretto ed evocativo di questo momento presente. La Duchessa aveva fatto sentire il suo sostegno all’Ucraina anche sui social, quando allo scoppiare della guerra aveva scritto su Twitter: “Nell’ottobre 2020 abbiamo avuto il privilegio di incontrare il presidente Zelenskyy e la First Lady per conoscere la loro speranza e ottimismo per il futuro dell’Ucraina. Oggi siamo con il presidente e tutto il popolo ucraino mentre combattono coraggiosamente per quel futuro”.

La Duchessa in blu già due settimane: il look per la visita al centro culturale ucraino di Londra

Ma in realtà ai più attenti non sarà sfuggito che Kate ha scelto di affidarsi ad un guardaroba di diverse gradazioni in blu già ancora prima del Commonwealth Day, quando due settimane fa è andata a far visita al centro culturale ucraino di Londra: in questa occasione Kate ha scelto un pantalone morbido sartoriale nero e un maglione in un blu dalla gradazione virata verso l’azzurro, impreziosita da una spilletta con la bandiera ucraina.

Anche questa volta Kate ha mostrato come per una royal lady sia importante far parlare gli abiti e che oltre le tendenze, la grande attenzione alla costruzione di un outfit royal passa anche attraverso la simbologia e il messaggio che si vuole trasmettere al pubblico e al mondo. Il suo look pratico ma evocativo, pur se in una situazione più informale, riesce sempre ad ancorarsi fortemente al presente e al suo ruolo politico.

Riproduzione riservata © 2022 - DG