Vibranti, accesi e dark quanto basta: I My Chemical Romance realizzano un’altra palette make up di successo con HipDot.

Dopo averci spezzato il cuore nel 2013 con il loro scioglimento ed essere tornati inaspettatamente insieme nel 2019, i My Chemical Romance si sono spinti oltre e ben consapevoli di quanto il loro merchandising abbia sempre scaldato il pubblico, per la seconda volta realizzano insieme al marchio cosmetico HipDot una collezione make up ispirata alla loro discografia.

La nuova palette appena lanciata – e da poco in restock, come fa sapere il brand su Instagram – è un omaggio infatti all’album Three Cheers for sweet revenge, di cui tutte ricorderemo gli iconici colori nero e rosso. Ma non sono le uniche nuance a rendere questa emo palette così accattivante.

My Chemical Romance: la palette make up realizzata insieme a HipDot, dai colori accesi per la stagione

Chi ha detto che per la primavera il make up deve solo affidarsi ai colori pastello? La collezione realizzata da HipDot insieme alla band americana ci mostra invece come la vivacità di un make up emo, con i suoi toni dark ma anche con le sue nuance accese e vibranti, possa celebrare l’effervescenza della primavera in arrivo.

HipDot x My Chemical Romance è quindi un omaggio alla band e ai fan che ancora oggi cantano a memoria e custodiscono gelosamente uno dei loro album più iconici e la cui copertina a fumetti che ritrae due innamorati che ricordano dei novelli Romeo e Giulietta, ricopre diversi packaging della collezione. Il brand è particolarmente amato non solo perché Cruelty e Vegan Free, ma anche per la minuziosa attenzione che dedica ai suoi packaging. Le collab infatti con personaggi e popstar è un altro punto di forza del brand.

I pezzi che compongono la collezione make up, quanto costano e dove acquistarla

La collezione è composta da una palette di ombretti dal finish differente, nove precisamente, nei colori rosso, bianco, oro, blu, nero, grigio, glitter, marrone e una differente gradazione di rosso, da un doppio eyeliner liquido e un doppio pennello in setole rosse. Gli effetti che si possono realizzare mixando queste nuance sono davvero sorprendenti, decisamente per chi non ama un make up che passi inosservato. Abbinata all’acquisto anche una spilletta con la grafica della band, in edizione limitata come anche la collezione.

I pezzi della collezione non sono venduti singolarmente, ma fanno parte di una box esclusiva dal costo di 68 dollari, circa 61 euro. Le più appassionate potranno acquistare anche un set esclusivo composto solo di spille, dal valore di 24 dollari, circa 21 euro. Attualmente la box è acquistabile solo sul sito di HipDot.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG