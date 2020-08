Lucifer è una delle serie TV più amate, non a caso nel 2019 è stata quella più guardate tra le varie disponibile nelle piattaforma streaming: le location.

E’ un caso curioso quella di Lucifer: per due volte è stata vicinissima alla fine anticipata eppure è una delle serie TV più amate al mondo. Basti pensare che nel 2019 si è piazzata al primo posto nella classifica della serie TV più viste tra tutte quelle disponibili nelle varie piattaforme streaming, superando negli ascolti anche serie come Stranger Things e 13. La serie è basata sull’omonimo fumetto e ha come protagonista proprio Lucifero. Vediamo ora quali sono le location delle varie puntate di Lucifer.

Lucifer: le location della serie TV

Quale città poteva scegliere il Diavolo per la sua vita sulla Terra? Ovviamente quella Degli Angeli: è infatti proprio a Los Angeles che è ambientata ed è stata girata Lucifer.

Il covo del protagonista è il night club Lux, un locale realmente esistente anche se non è proprio come lo vediamo nella serie TV: il grattacielo che si si può osservare è infatti in realtà il Sunset Tower Hotel, l’ingresso è invece quello del El Capitan Theatre. Le scene degli interni sono invece girate all’Emerson Theatre.

Fonte foto: https://www.facebook.com/LuciferNetflix/

Il Barnaby City Hall è invece utilizzato per le riprese esterne della spazio e di polizia.

Non tutte le scene di Lucifer sono sempre state girate a Los Angeles (pur essendo la location base della serie TV): per esempio Il casinò La Marida, che si vede nella terza stagione, è Westin Bayshore Hotel di Vancouver, in Canada.

Lucifer: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Lucifer è l’attore Tom Ellis, nel cast della serie TV troviamo anche Lauren German nei panni di Chloe Decker, Kevin Alejandro in quelli di Dan Espinoza, D. B. Woodside è Amenadiel, Lesley-Ann Brandt è invece Mazikeen.

