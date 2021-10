La famosa it-bag di Louis Vuitton è pronta a diventare un piccolo capolavoro d’arte che si indossa pret a porter.

A sei artisti contemporanei Louis Vuitton lascia carta bianca o meglio la pelle di vitello e vacchetta, sulla quale i quadri più famosi della Storia dell’Arte e non solo, impreziosiscono una delle it-bag più amate della maison francese: la Capucines, una pret a porter dal design multicolor caratterizzata dall’emblematico motivo a triangoli e fiori, e dal monogramma della maison.

La borsa porta il nome della strada in cui aveva sede la prima boutique aperta nel 1854 di Louis Vuitton, la Rue-Neuve-des Capucines: un modello versatile da portare a tracolla o a mano, una bag dallo charme intramontabile che ora si tinge di modernità, seguendo l’ultima tendenza di indossare le proprie opere d’arte del cuore, dando al proprio look un’alare stravagante, chic ed originale.

La Capucines di Louis Vuitton diventa Artycapucines 2021: alcuni modelli della collezione

La collezione prende il nome infatti di Artycapucines: 200 sono i pezzi realizzati per ogni modello, uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. I sei modelli sono la fotografia della sensibilità di ciascun artista e della sua emozione e gusto nel riprodurre capolavori, come quella di Zeng Fanzhi ispirata all’autoritratto di Van Gogh, per la quale sono stati adoperati 42 colori colori diversi per ogni filo che andava a comporre l’opera. Un lavoro realizzato anche con 3 artigiani specializzati e dieci giorni di lavoro.

Giocosa e divertente, e non troppo difficile da abbinare, è invece la Artycapucines secondo l’artista brasiliano Vik Muniz, che su fondo bianco ricopre la it-bag di applicazioni e charms colorati ispirati alla sua serie del 2019 Quasi tutto: 154 sono i disegni che caratterizzano il modello più pop della collezione, con ananas, elefanti, fiori e teiere.

Dove acquistare le Artypacapucines e quando saranno disponibili

I modelli citati sono solo alcuni di quelli che saranno rilasciati ufficialmente e che Louis Vuitton ha pubblicato su Instagram: è possibile che sempre sui social nei prossimi giorni vengano presentate anche le versioni realizzati dagli altri designer che hanno partecipato al progetto: Gregor Hildebrandt, Donna Huanca, Huang Yuxing e Paola Pivi.

Molto poco ancora si sa del prezzo di queste borse, che considerando la cifra media di una Capucines dovrebbe partire dai 3.900 euro in su. Ad ogni modo l’intera collezione sarà disponibile solo da Ottobre, quando saranno acquistabili online e naturalmente presso le boutique del marchio. Un’edizione limitata che sarà fortemente apprezzata da chi ama l’eleganza delle borse Louis Vuitton, che in questa occasione si tingono di un’allure che viaggia tra il sofisticato e l’easy pop chic, inseguendo una delle tendenze più amate degli ultimi anni.

