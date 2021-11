Blazer, dolcevita, jeans e borse pret a porter: i per sempre del look basic invernale.

Hai presente quelle mattine in cui hai bisogno solo di prendere la prima cosa che capita e correre al lavoro o ad un appuntamento a cui sai già che arriverai in ritardo in ogni caso? Ecco, quello è il momento in cui per non sfigurare e celare nei limiti del possibile la sensazione del mi sono appena svegliata, hai bisogno di un look basic che ci salva la vita ad ogni stagione, e quindi anche alle porte di quest’inverno. Hai dubbi su quali sono i capi che possiamo considerare chiave e che devono necessariamente vivere nel tuo guardaroba? Ecco su quali puntare e come abbinarli.

Look basic inverno: i pezzi chiave per un look easy chic

Avere nel guardaroba una trottola di colori e di capi dalle vestibilità e dettagli particolari è sempre una gioia, ma dobbiamo confessare che spesso quelli sono i capi che metteremo solo in alcune occasioni, perché spesso richiedono un contesto particolare per essere indossati, oltre che un abbinamento attento magari per la ricercatezza di un colore. C’è però un capo che riesce a creare un compromesso tra il desiderio di puntare su qualcosa che sappia essere sbarazzina ma senza impegnarci troppo: stiamo parlando del blazer.

– Inutile dirvi che un blazer nero è e resterà per sempre il fondamento di un look basic e minimal, ma se volete smorzare un abbinamento essenziale, anche un modello a righe, a quadri o gessato, che non coinvolga colori troppo impegnativi può essere una simpatica alternativa, a prova d’ufficio e di aperitivo.

Sotto il blazer, meglio se leggermente oversize, dolcevita in cashmere o magliette con scollo a v in nero o bianco, saranno il compromesso perfetto da abbinare ad un paio di jeans o pantaloni neri. Anche nel caso dei pantaloni puntate su modelli stretti e oversize, così da avere a disposizione sempre una doppia scelta. Più versatile e chic di così?

Accessori basic: borse e scarpe pret a porter indispensabili

Ci sono due accessori che inondano da sempre sin da bambine le nostre stanze: scarpe e borse sono infatti gli accessori per cui nutriamo un’ardita passione che non tramonta mai, ma che anzi si moltiplica nel corso del tempo andando a caccia di forme e colori sempre particolari. Ma nel caso di un look basic, mettiamo da parte la fantasia e tra le scarpe, le prime a cui d’inverno pensiamo per prima e che si indossano al volo sono gli stivali: cuissardes, stivaletti, lunghi fin sotto il ginocchio, sono gli alleati di sempre delle giornate piovose e serene. Neri, marroni e anche grigi sono i colori che non vi tradiranno mai.

– Shopper, tote, tracolle, ma anche zaini, tornati in super trend quest’anno dai più grandi ai più piccoli, la borsa è l’accessorio che non può mancare per completare un look basic che si rispetti: in formato mini per la sera, meglio maxi o di medie dimensioni se vi aspetta una giornata a lavoro in ufficio o fuori, così da portarvi dietro tutto l’essenziale.

