Gli orecchini chandelier lunghi e grandi sono tornati, pronti a diventare focus del nostro look.

In vista del Black Friday perché non approfittarne per aggiornare e arricchire il nostro portagioielli, o magari andare a caccia del gioiello perfetto da regalare alla migliore amica, alla mamma o alla zia, che se sono fan degli accessori retrò, allora riuscirete a renderle super felici. Perché gli orecchini di quest’autunno/inverno 2021 abbracciano la febbre vintage dei designer, ispirandosi alle forme voluminose e scintillanti degli anni ’80: ricordate quelli che vedevamo indossare coloratissimi e preziosi a Madonna e Cindy Lauper? Stiamo parlando esattamente di quelli!

Orecchini pendenti: i modelli avvistati in passerella, forme maxi, pietre e scintillii

Le collezioni bijoux autunno/inverno 2021/2022 vedono convivere due anime: da un lato gioielli minimal, catenine sottili e punti luce, e dall’altro collane lunghe dai ciondoli voluminosi, anche in perle coloratissime e dai colori pastellati e cremosi. Questi due trend opposti però hanno un punto comune su cui non si transige: brillare, scintillare, per tornare a sentirci protagoniste di tutte quelle sere da condividere con gli amici, che abbiamo dovuto mettere in stop.

Ora che invece con la dovuta cautela possiamo ripremere il tasto play, possiamo giocare: di giorno orecchini che sono puntini luminosi, e che la sera diventano pietre preziosi, fili dalle perline o dagli swarovski scintillanti come li propone Yves Saint Laurent. Non puntate solo su modelli classici anni ’80, ma anche su quelli che ammaliano giocando con i riflessi della luce, di cui il color oro Schiaparelli ha dato spettacolo in passerella.

Floreali, geometrici, con le perle: i modelli trendy e come abbinarli

Gli orecchini di questa stagione quindi mettono da parte ogni timidezza. Voluminosi, vanitosi, incorniciano il nostro viso rubando la scena anche agli altri bijoux: se puntiamo infatti su un modello maxi, che si tratti di fiori, geometrie o chandelier in perle, è fondamentale che bracciali e collane siano minimal o in maglia sottile, richiamando magari uno dei colori degli orecchini, perché tra le tendenze imperversa anche il multicolor. Questo ci permetterà anche di mixare bijoux di dimensioni differenti.

Tra i colori da non farsi sfuggire, in vista anche di Capodanno, oro e argento, da indossare insieme o che spesso troviamo già abbinati, come nella luccicante collezione Swarovski, mentre tra le forme i cerchi sembrano prendersi la loro rivincita, da indossare con code di cavallo e capelli legati per metterli in risalto ancora di più. Se siete tra coloro che hanno diversi buchi all’orecchio potete divertirvi a creare un effetto scenografico scegliendoli e indossandoli in diverse dimensioni.

