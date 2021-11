Da Zalando ad Amazon, sportive, trendy o chic, ecco le sneakers da acquistare con il Black Friday.

Le più desiderate e le più indossate: le sneakers sono quelle scarpe che non bastano mai, anche grazie alla loro versatilità. Essenziali non sono nei modelli basic e semplici da poter indossare per realizzare look più casual ed eleganti, a cui possiamo affiancare però anche quelle glitterate o decorate con borchie e disegni, ma anche nella loro versione più comoda da riservare alla corsa o alla palestra. E se desiderate aggiornare o incrementare la vostra collezione, sappiate che non c’è momento più giusto se non il Black Friday, che nel caso di Amazon e Zalando si prolunga fino al lunedì con la cyber week.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Zalando, le sneakers in offerta con il Black Friday: Nike e Puma

Più che Black Friday, nel caso di Zalando possiamo parlare di una Cyber Week abbastanza lunga, iniziata infatti gà circa ad una settimana prima del Black Friday, scelta ormai che sposano diversi brand e piattaforme fashion online. Si tratta però di offerte a tempo, ed è bene quindi che una volta individuate le sneakers che vi piacciono, controllate di volta in volta fino a quando saranno in offerta: la media infatti è di 2/3 giorni, così da poter proporre in offerta più prodotti possibili e in alternanza fino al 70%.

– Per chi è in cerca di un modello classico in platfom e ama le scarpe bicolor in bianco e nero, sono diversi i modelli Puma disponibili su Zalando, con sconto fino al 50%: il modello Cali in bicolor o in tinta unita si adatta a look sporty chic o ad outfit outdoor dall’appeal sportivo. Una scarpa che è decisamente un investimento da non farsi scappare.

– Gli amanti delle Nike Air Max e degli anni ’90 non potranno resistere al super sconto del modello Air Max 90 scontate del 40% in rosa chiaro oppure in grigio scontate del 20%, e per chi è appassionato dei modelli dall’appeal futuristico sono scontate anche le Air Max 2090.

Amazon, Black Friday: le scarpe sporty-glam scontate da non farsi sfuggire

Da qualche anno i brand che hanno deciso di accogliere i modelli sneakers nella propria collezione di scarpe sono diversi, da chi offre un abbigliamento casual alle alte firme. Il concept della scarpa sportiva quindi è decisamente cambiato: nata per l’attività fisica, oggi possiamo indossarla davvero in qualsiasi occasione. E su Amazon possiamo trovare in occasione del Black Friday, proprio quei modelli outdoor che possiamo definire sporty-glam.

– Camoscio e pelle insieme, rifiniture eleganti, formato stivaletto e decorazioni in borchiette: è la sneakers femminile, glamour ma anche comfy firmata Nero Giardini: un modello praticissimo con i lacci, ma che può essere indossato anche al volo grazie alla pratica cerniera. In silver, colore trend di stagione, possiamo dirgli di no al prezzo di 69,75 euro? Diversi sono i modelli scontati in differenti modelli che trovate sempre Nero Giardini.

– Se cercate un modello street glam super trendy, non resisterete alle Fila: modello in gomma dai dettagli iridescenti in totally pink, perfette anche per l’attività sportiva. Al loro prezzo di 34,73 euro sono senz’altro il miglior compromesso tra low Price, comodità e tendenza.

Riproduzione riservata © 2021 - DG