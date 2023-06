Ora che il clima si è scaldato, i look di Giugno ci preparano all’entrata ufficiale dell’estate, tra layering e gambe e braccia da scoprire

Il mese di Maggio sulla nostra penisola è stato decisamente anomalo, più vicino all’autunno che alla primavera con le sue costanti precipitazioni. Un’evenienza che ci ha costrette ad un cambio di stagione decisamente in ritardo in queste prime giornate di Giugno, dove la situazione climatica sembra virare verso la stagione estiva. Un clima caldo quello di questi giorni ma che attende l’entrata ufficiale dell’estate con qualche sbalzo di temperatura che richiede un look ad hoc che inizi a sfoggiare i must have dell’estate, scoprire le gambe, ma allo stesso tempo affidarsi sempre a giochi di layering per essere pronte a qualsiasi imprevisto.

Tendenze look estate 2023: pantaloni cargo, camicie, top basic, I must have della mezza stagione

Per quanto si dica che le mezze stagioni non esistono più, in realtà forse si sono semplicemente abbreviate e concentrate nelle poche settimane prima che una stagione entri ufficialmente, ed è in quel momento che il look a strati ed il mix di tessuti differenti può rivelarsi vincente anche nel corso della bella stagione.

– In questi primi giorni di Giugno dell’estate 2023 meglio non riempire l’armadio unicamente di shorts e minigonne, perché tra le tendenze più comode, pratiche e trendy ci sono i pantaloni cargo: le loro texture differenti, dalle più leggere e morbide, a quelle grunge e over, passando per i modelli più stretti e avvitati, sono un must have prezioso e versatile, da indossare in occasioni casual e persino formali.

– Un guardaroba perfetto non può prescindere dalla presenza di quei capi definiti come basic: semplici, essenziali, colori base che si abbinano con tutto come il bianco, il nero e il beige. Scoprirete che possedere top e canotte così in questo periodo dell’anno si rivelerà una soluzione strategica: con una camicia, un cardigan see-through, un capospalla in maglia, mixare i capi tra loro per un look sempre diverso sarà comodo e giocoso.

Inspo outfit da rubare: Chiara Ferragni, Emily Ratajkowski, Kate Middleton

Avete presente quei pantaloni beige over, essenziali e grunge che utilizzereste per andare in palestra? Emrata ci invita a riscoprire e rivalorizzare il modello, abbinato ad un top nero con scollo importante che la modella ha indossato con disinvoltura per le strade di New York. Casual e sexy con due pezzi super basic, una fashion lectio magistralis!

– Confessiamolo: ogni volta che necessitiamo di spunti freschi e sempre nuovi per abbinare i pezzi del momento, la direzione è il feed instagram di Chiara Ferragni. L’imprenditrice tra i capi più amati del momento non nasconde un debole per le camicie bianche, da abbinare a crop top bianchi o anche colorati, enfatizzando la nota evergreen di un capo dall’eleganza intramontabile.

– Pezzo chiave del guardaroba è naturalmente il blazer, che alle porte dell’estate si trasforma anche in un perfetto capospalla, come ci ricorda Kate Middleton. Di recente la principessa ne ha sfoggiato un modello essenziale in beige con bottoni marroni ad effetto madreperla, suggerendoci un’alternativa convincente al nero o al bianco.

