Gucci, Versace, Stella McCartney e non solo: il mondo della moda sostiene i diritti LGBTQ+ con iniziative dedicate al Pride Month

Il mese di Giugno è arrivato: da un lato si respira nell’aria la leggerezza dell’estate, l’avvicinarsi delle vacanze e di weekend rubati in riva al mare o in montagna, dall’altra un appuntamento importante come il Pride Month. Tanti gli appuntamenti da Milano a Roma per sostenere i diritti LGBTQIA+ e la moda anche quest’anno non si fa trovare impreparata: diversi sono i brand e le grandi casa di moda che hanno realizzato capsule dedicate ed iniziative benefiche, coinvolgendo e sensibilizzando un pubblico sempre più ampio.

Pride Month 2023: la vendita di beneficenza di Versace, le campagne video e moda di Gucci e Stella McCartney

La moda si nutre di attualità e consapevole del grande valore che ha per ciascuno di noi e del suo potere rappresentativo scende in campo con iniziative che passano per capsule collection multicolor e arrivano fino alla consapevolezza di acquistare un articolo sapendo che contribuirà a sostenere una causa importante.

L’esempio arriva da Versace, che ha da poco lanciato la sua nuova it-bag Greca Goddness mini e che per l’acquisto nella sua tonalità rosa cipria, sensuale e delicata nuance che simboleggia la libertà sessuale nella bandiera dell’Orgoglio LGBTQIA+, parte del ricavato delle vendite fino al 30 Giugno sarà devoluto alla Elton John AIDS Foundation.

Si muove invece su un’altra direzione Gucci, puntando sull’immagine e la sensibilizzazione attraverso una serie di video focalizzati sulla parità di genere, affidati alla regista vincitrice di due premi Oscar Sharmeen Obaid Chinoy, che festeggiano i dieci anni dell’iniziativa CHIME in 35 video che coinvolgono artisti, attivisti, organizzatori e sostenitori come Salma Hayek Pinault, Florence Welch, Julia Roberts, Julia Garner, Halle Bailey e Serena Williams.

Stella McCartney in occasione del Pride Month condivide la sua piattaforma social con stiliste, amiche e collaboratrici del brand, lasciando loro la piena libertà di raccontare attraverso uno scatto e un outfit della collezione estiva della maison, interpretati secondo un dress code libero che celebra la sessualità e la libertà di esprimere pienamente se stessi.

Capsule collection arcobaleno e in denim: Levi’s e COS

Quale capo migliore se non un paio di jeans per raccontare la bellezza di poter esprimere la propria personalità e sensibilità senza il timore di essere giudicati. Nasce così la campagna di Levi’s How to show up dove il modello 501 diventa espressione di amore e libertà: “Ovunque ci si riunisce nel nome dell’amore e dell’inclusione, molte persone indossano con orgoglio con i jeans Levi’s® e 501®. La comunità LGBTQIA+ nutre amore genuino per il brand e noi siamo entusiasti di ricambiarlo sempre e soprattutto durante il Pride 2023” questa l’essenza della campagna raccontata da Lance Relicke, Vice President Global Brand Experience di Levi Strauss & Co.

Doppia iniziativa invece per COS, che lancia una serie di t-shirt con stampe colorate e messaggi personalizzati che celebrano la cultura dei club coinvolgendo club famosi come Horse Meat Disco, House of Yes, Sink The Pink e Churros con Chocolate, associata anche ad una raccolta fondi a favore delle associazioni benefiche LGBTQIA+.

