Giocosità e spensieratezza, il make up dell’estate 2023 gioca tra effetto nude e multicolor

D’estate le amanti del make up formano due fazioni: quelle che cercano l’effetto a lunga tenuta avvalendosi di nuance sgargianti ed effetti scenografici d’impatto e quelle che attingono alle tendenze nude sino a scegliere di non truccarsi per lasciare la pelle libera di respirare. E le tendenze beauty cercano di accontentare tutte, con ombretti pastello delicatissimi e dai pigmenti luminosi e coloratissimi – complice anche il Pride Month -, trucchi ed esperimenti che valorizzano lo sguardo e must have da borsetta perfetti per un trucco nude e versatile da applicare nei punti giusti.

Make up estate 2023: colori pastello lucenti e fluo intensi da mixare

Le nuance care alla perfetta paletta estiva di ombretti comincia sempre con i colori del mare e della terra: di grande ispirazione il mermaidcore con i suoi azzurri, blu, arancio, giallo, verde, sono alcuni delle miriadi di colori che troviamo sul fondo del mare, da indossare da soli oppure da divertirci a sfumare tra loro, non necessariamente per creare un nuovo multicolor, ma da spennellare anche in stile patchwork.

– Per le amanti di make up glam e da sera, due sono i colori protagonisti indiscussi della stagione: il blu elettrico, da sfumare sulla palpebra o da stendere come un’ampia linea di eyeliner, e naturalmente grazie alla tendenza barbiecore il fucsia, che nelle sue molteplici sfumature colora anche i blush per creare un look total pink.

– Per chi ama giocare e sperimentare, i party estivi sono il momento perfetto per giocare con piccole applicazioni come strass e glitter, che si prestano alla realizzazione di trucchi grafici. Non solo sul viso, quest’anno gli strass si possono abbinare anche all’ombretto ed essere applicati per creare un prezioso e scintillante contrasto. Il dettaglio perfetto per chi non vuole passare inosservata e sentirsi un po’ “aliena”.

Tendenze nude da realizzare con gli essenziali: eyeliner, rossetto, mascara

Se un trucco troppo vistoso e colorato non fa al caso vostro e non vi fa sentire propriamente a vostro agio, niente paura! Ci sono i fantastici tre must have da portare in borsetta che saranno gli indispensabili per un nude look seducente, d’impatto ma discreto.

Osate con il rossetto: non importa se un classico rosso o anche colorato, osate metterlo anche senza una base viso importante. D’estate, pur avendo cura sempre e comunque della nostra pelle, un rossetto colorato da abbinare semplice ad un mascara e un po’ di eyeliner di giorno o di sera, saranno la soluzione per essere smart e nude con un make up che non dimentichi di mettere in risalto labbra e sguardo. E anche con mascara ed eyeliner non abbiate timore di osare: l’estate è il momento perfetto per indossare quelli colorati.

