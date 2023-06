Le foto della nuova campagna Miu Miu che immortalano Gigi Hadid come nuova ambassador del brand svelano la prossima it-bag invernale

Tra i brand d’alta moda più amati del momento e complici delle Y2K vibes, Miu Miu con le sue minigonne, top crop, calze, mocassini e ballerine, tra un vezzoso college style e un dress code giovanile e fresco ha senza dubbio influenzato l’imperante estetica del guardaroba contemporaneo. E adesso a rendere virale la prossima it-bag del brand ci penserà Gigi Hadid, ufficialmente testimonial della prossima bag del desiderio nel prossimo autunno/inverno 2023-2024. Una sola parola per confermare la trendytudine di una texture che già conosciamo bene: matelassé.

Gigi Hadid è la nuova testimonial Miu Miu e ambassador di Arcadie

Dopo il forte impatto riscosso da Chiara Ferragni, quando il look minigonna+maglione crop divenne virale durante i suoi giorni newyorkesi in occasioni della fashion week americana, così come la campagna con protagonista Hailey Bieber, Miu Miu conferma la scelta di volersi ad affidare a volti che influenzano profondamente il guardaroba della Gen Z.

All’appello quindi non poteva mancare Gigi Hadid, che più volte nei suoi look Y2K ha mostrato una certa propensione al dress code del brand, spesso indossando anche proprio capi Miu Miu. Le foto della nuova campagna autunno/inverno 2023-2024 scattate da Steven Meisel – il fotografo fashion più ricercato del momento – immortalano la top model che stringe tra le mani una it-bag di cui sentiremo parlare a lungo.

Si chiama Arcadie e si aggiunge alla già ben nota Wander, entrambe realizzate in pelle matelassé, texture nota a molti ormai grazie al successo riscosso dai modelli di Bottega Veneta realizzati con lavorazione a quadri. Miu Miu invece dona al matelassé un proprio codice di riferimento: una lavorazione più sottile, a rombi incrociati.

La campagna ispirata all’artista Margaret Keane e i modelli

Gigi Hadid si fa interprete di un piccolo universo, quello di Arcadie, borsa pensata per l’animo della ragazza Miu Miu: indomita, libera, esattamente come l’artista americana Margaret Keane, nel cui universo estetico reso riconoscibile dagli scatti di Meisel, la modella ne interpreta gesti, emozioni e stati d’animo in una serie di ritratti stilizzati.

Il motto e l’invito della campagna è quello di guardare ad un mondo ordinario che può diventare straordinario rivoluzionandone la prospettiva, da scoprire ogni giorno scortate da un pratico, comodo e raffinato bauletto rettangolare che ci accompagna verso avventure sempre nuove e inaspettate, come quei paesaggi idilliaci e idealizzati della cultura greca, che ispira lo stesso nome della it-bag.

La campagna è stata ufficialmente pubblicata da qualche giorno su Instagram e oltre a concentrarsi sulle due it-bag di punta per la prossima stagione, ci offre anche un assaggio dei look ispo e dei must have per la prossima stagione invernale, a partire dalle ballerine in tessuto lucido alla camicia rossa.

