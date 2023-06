Truccarsi non perché si deve, ma per gioco e desiderio di sentirsi extra: NeoNude è la prima linea make up di Giorgia Soleri con Mulac

Sono tante le influencer e modelle che oggi danno vita a linee make up e skincare, collezioni essenziali o eccentriche che raccontano il loro personalissimo modo di vivere un gesto che noi donne amiamo tanto: truccarci per giocare, sentirci un po’ diverse o semplicemente per prenderci cura di noi. La linea make up appena lanciata da Giorgia Soleri con Mulac, si chiama Neonude e gioca sull’accostare neon e nude: il risultato è una capsule che unisce armoniosamente le ultime tendenze make up dell’estate 2023: un trucco colorato, persino eccentrico, che si fonda perfettamente con la ricerca di un effetto naturale.

Neonude, il make up come strumento e non come abitudine secondo Giorgia Soleri

“Neonude è il mio personale universo fatto di infinite possibilità, dove il semplice non esclude l’extra e dove l’ordinario coesiste con lo straordinario, lo avvolge e ne fa metamorfosi. II gioco di parole che dà il nome alla collezione si crea tra “neo nude” e “neon nude”, così Soleri sintetizza in una nota di presentazione online sul sito di Mulac l’essenza della sua collezione.

Fucsia, nude ambrati, colori fluo e delicati convivono in una collezione composta da ombretti, rossetti, eye-liner e lucidalabbra. Nuance che stravolgono completamente il concetto classico di nude, generalmente associato a colori neutri che viaggiano tra il rosato, il beige e il marrone, per raccontare una maniera “extra” di sentirsi nude: “Spogliamo il nude del significato che da sempre gli attribuiamo per rivestirlo di un concetto nuovo, “neo”, dove nude non è più solo colore della pelle ma identità ed espressione e dove il proprio nude può riaccendersi e riscoprirsi neon“, si legge ancora nella nota.

Un po’ nude e un po’ fluo: il make up estivo è naturale e luminoso

Il make up estivo assume così una dimensione diversa, sincera, personale e autentica ma anche giocosa, perché il trucco ci permette di cambiare ma restando sempre e comunque noi stesse. Tra le novità l’eyeliner fucsia che si presenta come alternativa al classico nero, abbinato ad un ombretto dai pigmenti lucenti neutro o colorato.

Oltre al fucsia spicca l’ombretto giallo, utilizzato come nuance per illuminare con naturalezza punti strategici dello sguardo, valorizzato sempre dal mascara: sorprendente è come la linea Neonude mostri come nuance neutro aranciate possano convivere in equilibrio con colori fluo senza ottenere un effetto eccentrico o disarmonioso.

