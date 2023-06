Eleganti, chic, preziose, le borse Chanel vintage possono realizzare il nostro sogno di includere una it-bag della maison nella propria collezione

Chi di noi non sogna una it-bag Chanel da sfoggiare? E all’imbarazzo della scelta tra i tantissimi e bellissimi modelli, si aggiunge anche la ristrettezza del portafogli. Attualmente infatti i prezzi delle borse della maison francese data la popolarità del brand e il desiderio di possederle sempre più in crescita, sono aumentate gradualmente nel corso dei mesi. Ma la soluzione, nella ricerca di un compromesso tra i nostri desideri e il nostro budget, si chiama vintage e oggi app, siti dedicati e negozi ci aiutiano in questa direzione. I prezzi in questione non solo leggerissimi, ma sicuramente più accessibili e su app come Vinted è anche possibile trovare la possibilità di una buona contrattazione. Occhio a prestare sempre particolare attenzione a conoscere bene i dettagli e i caratteri distintivi dei modelli, oltre che i modelli stessi per non incorrere in contraffazioni o falsi.

Chanel, borse vintage: i modelli più desiderati e ricercati da giorno

Cosa rende speciale una borsa vintage Chanel? Esteticamente la distintiva placcatura in oro che non è più presente nei modelli di nuova generazione, oltre la scelta di fare un acquisto che racchiude una fetta di storia della moda accessibile in maniera sostenibile, riducendo emissioni di trasporto e non lasciando che articoli restino inutilizzati, donandogli così un nuovo ciclo di vita.

Tra i modelli da giorno più ricercati spicca la Chanel Boy Pre-owned in pelle di agnello dal caratteristico design con trapuntatura a diamante, orlo trapuntato e tracolla con catena gourmette con chiusura a pressione. Il modello raffinato e rettangolare, la rende perfetta per completare un office look.

Un classico che non tramonta mai è il modello timeless trapuntato in pelle d’agnello, pezzo must have di tantissime influencer, attualmente disponibile su Lampoo al prezzo di 5.113 euro e che generalmente si aggira sui 7000 euro: una bag che per la sua classe, la caratteristica tracolla a catena e il distintivo monogram sulla chiusura, rappresenta un investimento amatissimo per qualsiasi bag addicted.

Da sera e preziose: le it-bag formato pochette su cui investire

Naturalmente a far gola sono anche le mini bag Chanel: modelli preziosi, originali, eccentrici, che si indossano come accessorio per impreziosire e valorizzare un look da sera. Un vero e proprio gioiellino di questa tipologia è la Chanel metallic gold annata 1997-1999, che nell’esplosione di glam in oro e argento degli ultimi tempi cavalca l’onda dei trend. Disponibile su Sothebys a 2300 dollari, ovvero poco più di duemila euro. Un vero e proprio affare.

– E se da un po’ state sognando quei modelli in mignon da indossare al collo come collane o cinture, quasi fossero delle luxury bodychain, su Vestiaire Collective è disponibile un usato a circa 1.458 euro in verde bosco della Chanel mini choker. Un dettaglio elegante che può rivelarsi un accessorio chiave per impreziosire un abito elegante quanto un look casual.

