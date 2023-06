La moda uomo torna in passerella con le anteprime della primavera/estate 2024 alla Milano Fashion Week

Si aprirà con Valentino e chiuderà Zegna la Milano Fashion Week di Giugno che presenterà le collezioni della primavera/estate 2024. 22 saranno le sfilate fisiche, 5 le digitali e 30 le presentazioni, realizzate grazie al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE Agenzia e Comune di Milano. Come ormai formula consolidata, gli eventi fisici saranno in costante dialogo con la dimensione digitale grazie anche ad una sezione speciale online che sarà dedicata a showroom virtuali, multi-brand e monomarca. E come di consueto l’evento sarà calamita di grandi sfilate, giovani emergenti e qualche assente.

Milano Fashion Week Uomo: Valentino, open act il 16 Giugno alle 14 con The Narratives

Protagonista a cui è stata affidata l’apertura ufficiale della fashion week maschile è Valentino, che torna a sfilare a Milano all’Università Statale, mettendo da parte la parentesi co-ed che hanno caratterizzato le ultime avventure nella capitale di Milano della maison. Per la prima volta la collezione uomo sarà assoluta e unica protagonista di una sfilata del marchio Garavani, da sempre molto legato alla città di Milano, dove andò in scena la prima sfilata maschile della maison nel 1985.

La scelta della location non è casuale ma rientra nella visione che Pierpaolo Piccioli ha dato alla collezione che prende il nome The Narratives, che sfilerà alla Statale di Milano inserendosi in un percorso di sostegno alle comunità locali e alle nuove generazioni, regalando agli studenti la possibilità di vivere lo show dal vivo. La sfilata infatti sarà esclusiva e non aperta al pubblico, svolgendosi durante le normali attività universitarie e presentare una ri-significazione del dress code maschile.

Gli appuntamenti della settimana della moda maschile di Giugno

Tra gli altri appuntamenti importanti del calendario degli emergenti, la prima sfilata di Anderson Bell e quelle del designer giapponese Setchu e Magliano, premiati all’LVMH Prize 2023. Grandi assenti dell’edizione saranno Versace e Fendi, mentre tra i grandi e attesi ritorni ci sono Neil Barret e Ralph Lauren Purple Label. Ecco di seguito come si articolerà il calendario.

Venerdì 16 Giugno

14:00 VALENTINO – via Festa del Perdono 7

18:00 BILLIONAIRE – via Gesù 6/8

19:00 1017 ALYX 9SM – via Ventura 14

20:00 DSQUARED2 – via Perin del Vaga 2

Sabato 17 giugno

10:30 MSGM – via F. Aporti 19

12:30 DOLCE&GABBANA – viale Piave 24

15:00 NEIL BARRETT – via Ceresio 7

16:00 FEDERICO CINA – via Colico 21

18:00 JORDANLUCA – via Tortona 27

19:00 EMPORIO ARMANI – via Bergognone 59

Domenica 18 Giugno

10:00 SWIMON CRACKER – via Bergamo 14

11:00 MAGLIANO – via Piranesi 14

12:00 ETRO – via Valenza 2

14:00 PRADA – via Lorenzini 14

16:00 ANDERSSON BELL -via San Paolo 10

18:00 CHARLES JEFFREY LOVERBOY – via Tortona 27

19:00 JW ANDERSON – via Tortona 58

20:30 44 LABEL GROUP – via Colleoni gate 12

Lunedì 19 Giugno

10:00 DHRUV KAPOOR – via G. Sacchi 5

11:00 GIORGIO ARMANI – via Borgonuovo 21

14:00 ZEGNA (Location non ancora nota)

Tutte le sfilate saranno trasmesse in streaming sulla piattaforma apposita di Camera Moda e dai canali social di ciascuno dei brand che sfilerà.

