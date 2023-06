Da sempre accessorio simbolo e cool dell’estate, quest’anno gli occhiali da sole giocano tra tendenze basic ed eccentriche

D’estate possiamo dimenticarci di tutto con il caldo incombente in termini di accessori, ma di certo in borsa avremo sempre un paio di occhiali da sole d’emergenza. E quanto possono dire del nostro stile i modelli che sceglieremo di indossare? L’estate 2023 prevede il ritorno degli occhiali a mascherina, delle lenti ovali alla Matrix che si aggiungono a modelli intramontabili come gli aviator e i cat eye: indossarli, possederne più di un paio ci permette di dare al nostro stile variazioni vintage e contemporanee che personalizzano i nostri look, donadogli sempre un’allure differente. Dai modelli pop ai versatili neri, ripassiamo le tendenze moda dei brand e in passerella per lasciarci conquistare dal paio di occhiali che desidereremo assolutamente indossare!

Tendenze occhiali da sole estate 2023: Colorati e pop, glam e neri

Tra gli occhiali da sole di quest’anno il fattore colore può essere una variabile da non sottovalutare, perché di nuance esplosive, ultra pop, se ne trovano tantissime e d’estate la voglia di allegria e spensieratezza ci va a nozze.

– Un trend che cavalca la nuova collezione sunglasses di Chiara Ferragni brand, che si diverte a colorare anche le lenti su montature sottili per la sua linea più classica, ultra pop e coloratissima invece la linea più cool dalla montatura doppia, dove spiccano modelli tondeggianti, a mascherina e cat eye. Non mancano anche gli esperimenti in black sul modello Bossy eye, deciso e dinamico.

– Ripropone invece in chiave pop la sua linea classica Rayban dalla montatura squadrata che si colora in un effetto semitrasparente che trova un buon compromesso tra pop e glam, così come trovano spazio i modelli aviator e a lenti tonde nelle loro accezioni più classiche, montatura dorata e lenti scure.

Seduzione e magnetismo black and white invece per Dolce e Gabbana tra cat eye e lenti squadrate dalla montatura importante, nel loro inconfondibile stile diva che da sempre contraddistingue la manifattura della maison, con monogram e griffe in bella vista.

Come scegliere gli occhiali da sole giusti

C’è sicuramente la voglia di perseguire un trend, di provare a vedersi sempre con un paio di occhiali da sole che ci diano un appeal diverso, ma naturalmente quando scegliamo un paio di occhiai da sole sarà fondamentale puntare su modelli che ci facciano sentire a nostro agio e si sposino al nostro viso. Averne più di un paio ci aiuterà ad assecondare il nostro stile e la nostra voglia di giocare ad apparire sempre un po’ diversi, considerando anche la grandezza del nostro viso: occhiali troppo grandi ad esempio potrebbero rischiare di nascondere un viso piccolo.

Altro fattore da considerare sono le lenti che ci proteggeranno dal sole: è importante che sia funzionali, antigraffio, leggere, polarizzate e con protezione raggi UV, dettaglio da approfondire maggiormente quando scegliamo modelli low budget.

