Nell’attesa di scoprire la collezione a Settembre, Pharrell da direttore creativo di Louis Vuitton Uomo trova l’ispirazione in Rihanna

La presenza di Pharrell Wiliams in casa Louis Vuitton per la direzione creativa della linea maschile, seguita alla scomparsa di Virgil Abloh, si fa già notare. Nulla è trapelato circa lo stile che caratterizzerà la collezione in uscita a Settembre, ma a suggerire che potremo assistere a diverse novità e rivoluzioni ce lo suggerisce la scelta inaspettata dell’ambassador della nuova campagna estiva di LV Uomo. Musa ispiratrice è Rihanna, che posa con il suo pancione portando alla mano un caffè e al braccio diverse borse logate e colorate del brand. Una scelta inconsueta che chiarisce però sin da subito quale sarà la direzione che perseguirà il cantante e designer.

Rihanna posa per Louis Vuitton Uomo: il cartello pubblicitario sui social di Pharrell l’annuncia come ambassador

Sul profilo di Louis Vuitton così come su quello di Badriri non vi è traccia di questa collaborazione. Bisogna infatti andare sul feed Instagram di Pharrell per scoprire che per il suo debutto da direttore creativo ha scelto di affidare le prime immagine della collezione uomo ad un’amica prima ancora che collega, di musica e di fashion.

Il post condiviso dal cantante e direttore creativo della maison è essenziale nella sua didascalia Louis Vuitton Men Spring Summer 2024, ma di grande effetto nell’immagine che lo ritrae in un look total black in pelle davanti ad un cartellone pubblicitario a Parigi, dove appare Rihanna con il suo pancione, indossando una camicia di pelle logata, pantaloni neri morbidi e le caratteristiche borse monogram della maison. Un accostamento di forte impatto che a giudicare dai commenti è stato particolarmente sorprendente per il pubblico e i seguaci della maison e che inevitabilmente procede verso la strada di una moda sempre più genderless.

Look maternity man edition: le possibili rivoluzioni fashion di Pharrell da Louis Vuitton

La scelta di affidare a Rihanna l’immagine della linea uomo di Louis Vuitton non è casuale e dettata semplicemente da una stima che da tempo lega i due cantanti. Prima di tutto Rihanna è da tempo rappresentate di un look femminile, negli ultimi tempi anche premaman, che ha sempre stravolto ogni tipo di schema ed etichetta. L’abbiamo sempre vista passare da un abbigliamento street style morbido e over ad abiti succinti e trasparenti, mostrando come la femminilità che si esprime attraverso la moda ha molteplici dress code e linguaggi per farlo.

Possiamo quindi immaginare che la stessa visione che ha Pharrell del nuovo uomo Louis Vuitton sarà altrettanto libera e genderless, guardando magari a capi senz’altro vicini alla moda street, rappresentativa da sempre del suo stile, ma pensati anche per poter addentrarsi in una guardaroba femminile senza etichette. Non è un caso che tra i commenti sotto il suo post, spicca quello di un utente che ha saputo individuare la nuova visione del direttore creativo: “Having a pregnant woman model a men’s line is the next level we needed!”. Decisamente.

Riproduzione riservata © 2023 - DG