La gonna tendenza di quest’estate è sexy e sofisticata: si chiama slip skirt, in seta o see through è il must have da desiderare adesso

Probabilmente l’avrete vista nel guardaroba della mamma o della nonna come un pezzo lingerie, ma adesso la gonna sottoveste, per il linguaggio dei trend slip skirt è la nuova gonna tendenza dell’estate 2023 che si preannuncia come must have da includere assolutamente nel guardaroba e in valigia. Si perché questa gonna see-through o lingerie, può rivelarsi un pezzo chiave per i nostri look estivi da vacanza, sia per la sera che come outfit da spiaggia.

Tendenza estate 2023: slip skirt, la gonna lingerie o trasparente arriva dalle passerelle a noi

Ci sono diversi capi che spesso ammiriamo e amiamo in passerella, pezzi da sogno che compongono le collezioni primavera/estate così belli e inarrivabili da pensare che indossarli tutti i giorni sia impossibile se non sei una celeb o un’influencer.

Ma la moda, che desidera essere democratica, cerca di trovare una soluzione per tutte: così le gonne dritte o asimmetriche in satin, in pizzo nero o tulle trasparente, che abbiamo visto rispettivamente sulle passerelle di Prada, Dolce e Gabbana e Fendi, sono una realtà che possiamo davvero indossare tutti i giorni d’estate che verranno.

Gli esperimenti dei designer infatti ci hanno mostrato come queste gonne dalle 90’s vibes e strette sorelle degli slip dress, di successo dalla scorso anno, non sono più capi lingerie da nascondere sotto gonne o abiti, ma si mostrano e si fanno amare alla luce del sole. Le troviamo così in seta colorata, decisamente bon ton e raffinate, trasparenti con texture ricercate oppure semplici, che lasciano intravedere anche slip oppure shorts pant, generalmente i più indossati per rendere queste gonne “quotidiane”.

Come abbinare la slip skirt: look casual, eleganti, sportivi

Rubata quindi al cassetto della lingerie, la gonna sottoveste da indossare tutti i giorni assume molteplici volti. Un motivo che le è valso il riconoscimento di must have dell’estate 2023, perché se credete che sia un capo sofisticato che una volta acquistato indosserete di rado, siamo pronti a dirvi che vi stupirà, a partire dai casual look che possiamo realizzare.

– Indossarla con un paio di sneakers? Siete assolutamente autorizzate a farlo, perché l’effetto sarà un sofisticato disimpegnato che vi permetterà anche di indossarla per una passeggiata, un aperitivo o una giornata di shopping. Comoda e raffinata, nella sua versione meno pencil e più over.

– D’estate non possiamo che immaginarla nella sua versione elegante con un paio di sandali flat, gioiello o dal tacco medio per una serata glamour, dall’altezza vertiginosa se vorrete scegliere la sua allure raffinata per una cerimonia, abbinata ad un blazer o ad un top o canotta in satin.

– E i modelli see-through che non nascondono la bottom lingerie? Per un aperitivo in spiaggia sono perfette per rendere il costume protagonista ma con un delicato effetto vedo-non vedo, in chiave street qualche suggerimento ci arriva da Emily Ratajkowski, che abbina furbamente dei slip neri ad un modello trasparente in pizzo sangallo. In effetti culotte a pantaloncini modellanti sono la soluzione migliore per sfoggiare questo modello see-through, sicuramente più da sera.

Riproduzione riservata © 2023 - DG