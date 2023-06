Camicia a scacchi, t-shirt dalle nuance neutre e leggere, mix and match di stili, tra le tendenze moda estive c’è anche il grunge

Quando dici grunge è impossibile non pensare immediatamente alle band anni ’90 che hanno fatto la storia di un genere musicale, come Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, modellandone anche un dress code immediatamente riconoscibile, al punto che se indossi una camicia a scacchi, pensi subito a Kurt Cobain. Tra le tendenze di quest’estate 2023, che ama scoprirci sempre di più e collezionare capi lazy, il grunge conquista consensi nella passerella dello street style e il suo appeal senza stress, è proprio quello di cui abbiamo bisogno in vista di giornate dal clima ancora instabile.

Tendenze moda estate 2023: grunge style, i capi strategici per realizzarlo

Come possiamo realizzare il grunge style? Molto probabilmente non ci toccherà aumentare la Wish List dei saldi, perché molti pezzi potremmo già averli, trattandosi di capi basic. L’etimologia della parola sta ad indicare qualcosa di sporco e trasandato, perché l’allure dell’outfit che otterremo sarà incredibilmente casual, pigro, senza accurata ricerca al dettaglio.

La filosofia è un po’ quella di mescolare capi di diverso stile, creare accostamenti originali e spesso impensabili: ad esempio, un paio di calzettoni bianchi ad una gonna lunga, è decisamente grunge. La moda naturalmente ha colto la tendenza dei cantanti anni ’90 ed è andata ben oltre: da un lato i maglioni larghi e sfilacciati, le camicie a quadri, soprattutto nel guardaroba maschile, e dall’altra in quello femminile, abiti sottoveste, stivaloni, maglie bianche crop semitrasparenti, minigonne a quadri.

D’estate ad esempio il mix and match dello stile grunge, mescola abiti sottoveste lunghi con spacchetti e non da indossare su t-shirt bianche, con stivali o magari con un paio di slingback per rivisitare lo stile in chiave chic. E naturalmente la camicia a quadri, a manica lunga o corta è la perfetta alternativa al cardigan per proteggersi dalla frescura delle sere d’estate.

Look inspo estivi grunge: Chiara Ferragni, Zendaya,

Nelle tendenze moda di quest’estate c’è chiaramente un sottile piacere nel back in time e Chiara Ferragni da questo punto di vista, sempre puntuale nel cavalcare i trend, è una miniera d’ispirazione. Anche l’imprenditrice digitale ha ceduto al fascino vintage del grunge style, riproponendo i pezzi basic del genere: giubbotto di pelle, maglia a righe bianche e nere, abbinati ad un jeans con una cintura nera e sottile che rivisita con eleganza il dress code.

– E se il grunge diventasse molto sexy d’estate? Ci ha provato Zendaya con un look che di recente ha fatto anche molto discutere perché ritenuto un po’ osé per un pranzo fuori: pantaloni a vita bassa larghi, cintura marrone essenziale e un top nero senza spalline che lasciava scoperto l’ombelico. Come potremmo completarlo per essere totally grunge? Con una camicia a quadri, che senz’altro ci permetterebbe anche di mangiare senza correre il rischio di essere allontanate!

– Sbarazzina e sportiva invece la versione di Hailey Bieber, che sceglie una maxi felpa sportiva, giacca in pelle over, sneakers e calzettoni rossi su un paio di shorts di jeans: un look inspo da prendere e mettere in valigia per le grigliate e i barbecue che ci aspettano!

