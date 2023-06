Dalle texture floreali a quelle tie-dye, l’abito gipsy è certezza assoluta tra i key dress evergreen, da indossare anche nell’estate 2023

Lui non tramonta mai. Come la vostra best friend è assoluta certezza. Stiamo parlando dell’abito boho chic, perfetto da mettere in valigia così come da indossare in città da mattina a sera, in vacanza dall’alba al tramonto, perché non c’è sandalo, scarpa o accessorio che con lui non si sappia sposare magnificamente. Chiedersi allora perché ognuna nel guardaroba ne ha più di uno ed è pronta ad investirci ancora con i saldi in arrivo è scontato: comodo, elegante, sensuale, versatile, bastano queste coordinate per non nutrire dubbi e amarlo ogni anno sempre di più. Pronte allora a tuffarvi nelle magiche texture di quest’estate 2023 che sanno di natura e tramonti?

Abito boho chic estate 2023: i modelli e le texture in tendenza

Gli abiti boho di quest’anno sono colorati, dalle miriadi di sfumature ispirate alla natura e al mare. Giocano tra texture naturali e geometriche, pronti a riprodurre anche veri e propri scenari fantastici sognato le avventure che ci attendono allo scoccare dell’estate, come nell’abito boho slip dress secondo Roberto Cavalli.

– Romantico e dal bustier a balconcino, un modello mediterraneo e da riviera quello proposto da Etro, che ne enfatizza la vocazione danzante con balze che caratterizzano la gonna e ruches che addolciscono le bretelle, in un gioco di nuance a contrasto tra bianco e verde o arancio.

– E per chi ama sfumature e drappeggi, il tie dye nelle varianti verde e azzurro, marrone e arancio, nero e grigio di Pull and Bear, è il modello lungo e versatile che promette di lasciarsi indossare in più di un’occasione, da una giornata casual ad una serata elegante.

Come indossare il vestito gipsy: I look inspo e come abbinare

Come possiamo abbinare i nostri abiti boho? Scarpe e accessori contribuiranno a personalizzare il nostro modello e a donargli ogni volta un’allure sempre diversa: per chi ama gli outfit wilde, i texani saranno le scarpe su cui puntare sia nella versione a punta che in camoscio.

– I modelli lunghi, floreali e colorati sono un investimento sicuro e prezioso per il nostro guardaroba da vacanza: in versione mini dress o lunghi, ameremo abbinarli con un paio di Birkenstock, di sandali flat o alla schiava. Un look raffinato e comodo per passeggiate e serate estive.

– Tra i modelli tendenza della stagione spiccano anche quelli crochet, generalmente lunghi e a giromanica, perfetti da abbinare ad un paio di sandali espadrilles o gioiello, se l’occasione ci richiede un look più glam e sofisticato.

