Anche quest’anno si rinnova il nostro appuntamento con le infradito: dai modelli flat a quelli con il tacco, sono i sandali più versatili dalle mille occasioni

Non più ormai da lungo tempo la classica ciabatta da spiaggia, i sandali infradito sono quel modello che quasi tutti abbiamo nella nostra scarpiera: comode, estremamente genderless, si indossano al volo o si avvolgono intorno alla caviglia nelle varianti alla schiava. Quest’anno i designer si sono divertiti a riproporle secondo le tendenze di stagione: flat, con la zeppa, con i laccetti o con il cinturino, ognuna di noi non farà fatica a trovare il modello più adatto alle proprie esigenze e metterlo in valigia! E se siete indecise su quale investire in vista dei saldi, niente paura, facciamo un riepilogo delle proposte del momento.

Sandali infradito estate 2023 comode e low cost: Havaianas, Birkenstock, Inblu

Alla voce sandali infradito comodissimi vedi subito Birkenstock: le cosiddette ugly shoes tornano anche quest’estate, al punto che in tante aspettavano la bella stagione proprio per cominciare ad indossarle. Massimo comfort e qualità, magari non bellissime ma un investimento sicuro per tutta l’estate, dalla città al mare.

– Dai classici modelli in sughero in pelle alla novità di quest’anno in candy pink per cavalcare il barbiecore in etilene, una plastica pregiata ultra confortevole. Il prezzo è di 50 euro. Riprende il modello del brand tedesco e lo rivisita in chiave Made in Italy, Inblu: un modello che fa bene ai nostri piedi ma anche al pianeta perché realizzate interamente con materiali di recupero, grazie all’iniziativa EcoFriends. Sostenibilità, leggerezza e salute in un solo modello genderless. Piccolo il prezzo dai 24 euro in su in base al modello della linea.

– Da spiaggia ma perfette anche da indossare in vacanza, le Havaianas ogni ci sorprendono con modelli prêt-à-porter nuovi, colorati e glitterati, partendo dai 25 euro in su. Quest’anno colori sfumati in stile mermaidcore e le texture coloratissime e wilde sono indiscusso trend che vivacizza le ciabatte brasiliane più amate di sempre.

Infradito gioiello: i modelli preziosi ed essenziali di Jimmy Choo e Zanotti, il lusso pratico di Hermès

Con la tendenza quiet luxury anche i sandali rivedono il loro design, giocando tra dettagli preziosi e altezze moderate: siamo in zona luxury, quindi i prezzi salgono, ma con i saldi in arrivo o un salto nei negozi vintage o su Vinted, non si possa trovare qualche occasione.

Raffinate, brillanti ma comode al primo sguardo, sono le infradito alla schiava proposte da Jimmy Choo: un modello bagnato della nuance d’oro ultra flat e dalla suola intrecciata che dona al design un’allure wild e glam che impreziosisce la gamba, perfette da abbinare ad un paio di shorts, minigonne o minidress. Il prezzo si aggira intorno ai 700 euro.

– Essenziali ed impreziosite da un gioiello, sono le infradito secondo Zanotti che fasciano con estrema eleganza il piede giocando tra una tomaia minimal, suola flat e un prezioso cerchio di perline al centro del piede. Un lusso versatile, essenziale e raffinato. Il prezzo è sui 200 euro.

– Persegue invece un’altra direzione, liberamente ispirata alle trendy vibes che viaggiano tra gli anni ’90 e i 2000, Hérmes: la maison francese propone il sandalo infradito Egérie flat dalle nuance fluo in blu elettrico ad un versatile nero, ornate dal “Chaîne d’Ancre” e realizzate in TPU impermeabili. Perfette persino a prova di pioggia! Il prezzo è di 255 euro.

Riproduzione riservata © 2023 - DG