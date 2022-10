In Lombardia nasceranno i primi cimiteri per animali domestici: è stata approvata la legge che consente di costruire luoghi di sepoltura.

I cimiteri per gli animali domestici stanno nascendo pian piano in tutta Italia. Il Consiglio regionale della Lombardia ha firmato un decreto che acconsente alla costruzione di luoghi di sepoltura per gli amici a quattro zampe. Saranno istituiti anche veri e propri servizi funebri, che si occuperanno del trasporto delle spoglie e della sepoltura.

Lombardia: in arrivo i primi cimiteri per animali domestici

La Lombardia ha firmato un decreto per la costruzione dei primi cimiteri destinati agli animali domestici. Il Consiglio regionale ha approvato una norma che regolarizza tutto ciò che concerne la nascita e il mantenimento di questi luoghi di sepoltura: dalla realizzazione alla localizzazione, passando per la gestione. Quest’ultima comprende anche il trasporto delle spoglie e il loro seppellimento. Insomma, un cimitero vero e proprio, con tanto di servizio funebre. Nei cimiteri per gli animali domestici che nasceranno in Lombardia si potranno portare le urne con le ceneri oppure inumare le carcasse. Le tombe potranno poi essere arricchite con targhe commemorative, croci in legno o altro. Ovviamente, saranno individuati anche appositi luoghi dove costruire gli edifici crematori.

“Nelle case italiane, la presenza di animali d’affezione è sempre maggiore: pensiamo, infatti, che circa il 39% degli italiani, una cifra pari a oltre 20 milioni di persone, possiede almeno un cane o un gatto in famiglia. Come la pandemia ha dimostrato, gli animali domestici rivestono spesso un ruolo essenziale anche nella cura di disturbi specifici: pensiamo, infatti, alla pet therapy, ormai sempre più diffusa e che tocca ambiti sempre maggiori. Gli animali d’affezione sono, quindi, veri e propri membri della famiglia e, in quanto tali, meritano di avere un luogo decoroso nel quale commemorare la loro scomparsa“, ha dichiarato Claudia Carzieri, consigliera di Forza Italia.

Quando saranno pronti i cimiteri per gli animali della Lombardia?

Al momento, non c’è una data in merito alla consegna dei lavori. Per il momento, infatti, il Consiglio regionale della Lombardia ha soltanto approvato il decreto inerente i cimiteri per gli animali. Di certo, passeranno parecchi mesi, se non anni, prima di poter usufruire dei servizi funebri per gli amici a quattro zampe.

