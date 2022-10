Qual è il significato di Vieni nel mio cuore di Ultimo? La canzone è un messaggio d’amore, che invita a cercare sempre rifugio nel cuore.

Vieni nel mio cuore di Ultimo è nata con uno scopo ben preciso: festeggiare il ritorno alla vita normale dopo due anni di pandemia. L’artista romano ha pensato a questo brano immaginandolo come un grande coro, da realizzare insieme ai fan in uno stadio pieno. Vediamo qual è il significato e a chi è dedicata la canzone.

Vieni nel mio cuore di Ultimo: il significato della canzone

Scritto e prodotto tra Roma e Los Angeles, Vieni nel mio cuore di Ultimo nasce con l’intenzione di festeggiare il ritorno alla vita dopo due anni di pandemia. L’ammissione arriva dallo stesso artista romano, che ha pensato a questa canzone come se fosse un coro, immaginandosi sul palco di uno stadio gremito di persone, senza più distanziamenti e mascherine protettive. Il significato del brano, però, è tutt’altro. Parla di un amore che deve ancora sbocciare, di un legame nato da uno sguardo che arriva dritto al cuore.

“Non so cosa dirti di me

Sento dentro come se

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore“.

Da un iniziale gioco di sguardi, l’amore cresce fino ad arrivare dritto al cuore. E’ proprio quest’organo, considerato il motore della vita, che offre riparo ai due innamorati, facendoli sentire in “un posto migliore“.

“Amore vieni, vieni nel mio cuore

Dimmi se è un sogno per te

Le cose che vedi

L’amore che cerchi e non trovi perché

Tu dimmi perché rimani lì in piedi

Come l’ultima volta

Come lui che non torna

Dimmi quelle parole

Vieni dentro al mio cuore“.

A chi è dedicata Vieni nel mio cuore? Ultimo non l’ha specificato ma, considerando il significato della canzone, possiamo immaginare che sia un messaggio d’amore rivolto a tutti coloro che stanno iniziando una nuova relazione.

Ecco il video di Vieni nel mio cuore di Ultimo:

Vieni nel mio cuore di Ultimo: il testo

Oh oh oh oh oh oh oh oh

È una vita che ti penso oh oh oh

È una vita che non riesco più

A lasciarmi andare con me

È una vita che non cresco oh oh oh

Non so cosa dirti di me

Sento dentro come se

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore

Oh oh oh oh oh oh

Vieni nel mio cuore

Oh oh oh oh oh oh

Amore vieni, vieni nel mio cuore

È una vita che ti aspetto oh oh oh

Ma quando arrivi è difficile

Godere insieme a te

Sarà che tutto il mio è un pretesto

Per poi scrivere meglio di me

Ma è come se

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore

Oh oh oh oh oh oh

Vieni nel mio cuore

Oh oh oh oh oh oh

Amore vieni, vieni nel mio cuore

Dimmi se è un sogno per te

Le cose che vedi

L’amore che cerchi e non trovi perché

Tu dimmi perché rimani lì in piedi

Come l’ultima volta

Come lui che non torna

Dimmi quelle parole

Vieni dentro al mio cuore

Oh oh oh oh oh oh

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore

