Listeriosi: cos’è, quali sono le sue cause, i sintomi più importanti e il trattamento per curarla e prevenirla.

La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes. È più comunemente riscontrata in persone che sono state esposte a cibi crudi o lavorati contaminati e in gruppi particolarmente a rischio come le donne in gravidanza, i neonati, gli anziani, le persone con un sistema immunitario indebolito e quelle che hanno ricevuto trattamenti immunosoppressivi per il cancro o altre patologie. Sono stati segnalati casi occasionali anche al di fuori di questi gruppi a rischio.

Cosa causa la listeriosi?

Il batterio che causa la listeria può essere presente in alcuni alimenti, soprattutto quelli non cotti o non elaborati correttamente.

wurstel

Si può trovare in diverse tipologie di alimenti, nella carne se ingerita cruda, come anche nella verdura o in prodotti caseari. Il latte non pastorizzato ad esempio potrebbe essere contaminato e causare il contagio. Per questo è sempre consigliabile fare molta attenzione.

Sintomi della listeriosi

I sintomi della listeriosi possono variare in base alla gravità dell’infezione. Nei casi più lievi, i sintomi sono simili a quelli di un’influenza leggera e comprendono febbre, mal di testa, vomito e diarrea. Tuttavia, nei casi più gravi, la listeriosi può causare meningite (infezione delle membrane che circondano il cervello), encefalite (infiammazione del cervello) o sepsi (infezione del sangue). La listeriosi è particolarmente pericolosa per le donne in gravidanza, poiché può causare aborto spontaneo o infezioni neonatali. I sintomi della listeriosi solitamente compaiono da una a quattro settimane dopo aver ingerito l’alimento contaminato.

Trattamento della listeriosi e prevenzione

Il trattamento prevede l’uso di antibiotici per via endovenosa. In alcuni casi, è necessario il ricovero in ospedale. Nelle persone che presentano sintomi lievi, gli antibiotici possono essere prescritti per via orale. In alcuni casi, la listeriosi può essere fatale. I fattori di rischio più importanti sono la gravidanza, il diabete mellito e altre condizioni mediche che compromettono il sistema immunitario.

Per poter prevenire il contagio è consigliabile il lavaggio accurato delle mani, la pulizia regolare degli ambienti domestici e soprattutto la cottura completa dei cibi. Evitare il consumo di alimenti contaminati è l’unico modo sicuro per riuscire a rimanere al sicuro da questa malattia.

