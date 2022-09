Sognare fiori: il significato e le interpretazioni più comuni dei sogni che hanno i fiori per protagonisti.

Sognare fiori non è così raro. Può capitare per determinati periodi, o più volte nel corso della propria vita, di avere a che fare nei propri sogni con fiori di vario genere. Mai come in questo caso, però, l’interpretazione di un sogno e il suo significato può variare a seconda del più piccolo dettaglio. Perché i fiori sono così tanti e vari, possono avere così tante forme e colori, da poter essere associati a emozioni, sentimenti e anche eventi totalmente diversi gli uni dagli altri. Scopriamo insieme quali sono i significati più comunemente accettati.

Cosa vuol dire sognare fiori

Solitamente i fiori anche nei sogni assumono un significato positivo, anche se non mancano accezioni malinconiche. Possono ad esempio ricollegarsi a sentimenti come l’amore, soprattutto quando li vediamo sbocciare, e poi alla bellezza, all’ingenuità, alla giovinezza, alla crescita. In certi casi anche al desiderio sessuale.

Lutto

Ma i fiori possono anche collegarsi a un sentimento malinconico o pessimistico. Possono significare ad esempio la caducità della gioventù e della stessa vita. Come un fiore è destinato ad appassire in breve tempo, anche la nostra esistenza, i nostri sentimenti e ogni gioia potrebbe infatti non avere una lunga durata. Insomma, fornire un’interpretazione univoca dei fiori nei sogni è molto complesso. Dipende non solo dalla tipologia di fiore, ma anche dal suo colore, dal numero, dal contesto, dal gesto cui si collega.

Significato dei fiori colorati nei sogni

Il colore dei fiori che sogniamo è fondamentale per poter fornire un’interpretazione corretta. Ad esempio, sognare fiori bianchi può voler dire che abbiamo dei desideri e dei sentimenti disinteressati, essendo questo tipo di fiori un simbolo di purezza e innocenza. Sognare fiori gialli è invece un sinonimo di gioia e forza vitale, o in alcuni casi di invidia e gelosia.

Se i fiori rossi si ricollegano alle emozioni forti, all’amore o alla rabbia, quelli rosa ci portano verso un amore puro, come può essere quello verso i propri familiari o amici. Diverso ancora il significato dei fiori azzurri, che ci riportano alla spiritualità, all’infanzia e alla serenità, mentre quelli viola hanno un significato controverso, che da una parte rappresenta il lutto, dall’altra il mistero.

Fiori veri o finti?

Abbiamo potuto capire quanto un sogno possa avere un significato diverso a seconda del minimo dettaglio riguardante gli stessi fiori. Ad esempio, se sogniamo un mazzo di fiori l’interpretazione potrà essere ancora diversa. Se sogniamo di regalare un mazzo di fiori, potrebbe voler dire che abbiamo voglia di esprimere i nostri sentimenti a qualcuno, o di far sentire la nostra presenza in una relazione. Se invece sogniamo di ricevere dei fiori, potrebbe voler dire che la persona che ce li regala prova dei sentimenti verso di noi o che è in grado di vedere una bellezza interiore di cui nemmeno noi siamo consapevoli.

E cosa vuol dire invece sognare fiori finti? In questo caso può trattarsi di un messaggio onirico associato all’ipocrisia, al pensiero di avere dei rapporti falsi, o che non ci lasciano tranquilli. Se invece i fiori sono veri, ma secchi, il sogno può ricollegarsi con un rapporto che ormai il nostro inconscio ritiene perso.

