Su Twitter sta per arrivare la funzione per modificare i post, ma ci sono alcune pecche che non possiamo fare a meno di evidenziare.

Modifiche in corso su Twitter: l’account ufficiale in versione premium ha condiviso il primo cinguettio con l’edit button. Si tratta di una nuova funzione che, finalmente, consente di modificare i post dopo la pubblicazione. Ci sono alcune pecche, però, che non possiamo fare a meno di sottolineare.

Twitter: finalmente è arrivata la funzione per modificare i post

Gli utenti di Twitter possono gioire: i vertici del social cinguettante hanno ascoltato le loro richieste ed è arrivata la funzione che consente di modificare i post. L’annuncio arriva dall’account ufficiale Twitter Blue, versione premium del social, che ha condiviso il primo tweet modificato con l’edit button. “Hello. This is a test to make sure the edit button works“, ovvero “Ciao, questo è un test per assicurarsi che il pulsante di modifica funzioni, vi faremo sapere come va”, si legge nella condivisione. Dopo una manciata di secondi, sullo stesso cinguettio è comparsa una piccola aggiunta al testo originario: “We’ll let you know how it goes“

La nuova funzione di Twitter, quindi, consentirà di modificare un tweet anche dopo la pubblicazione. Prima di questo momento, i post condivisi sul popolare social network fondato da Jack Dorsey non permettevano di rimettere mano a quanto scritto. Ergo, in molti commettevano scivoloni di stile irrecuperabili.

hello



this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes — Twitter Blue (@TwitterBlue) September 29, 2022

La nuova funzione per modificare i post ha delle pecche

Alcune pecche, però, ci sono. Innanzitutto, la nuova funzione di Twitter per modificare i cinguettii ha una sorta di timer: consente di utilizzare l’edit button soltanto per i primi 30 minuti dalla pubblicazione. Non solo, le modifiche resteranno comunque visibili e saranno accettati soltanto un tot massimo di cambiamenti. Al momento, non è chiaro quando tutti potranno utilizzare il nuovo pulsante. La cosa certa è una: i primi ad usarlo saranno gli utenti di Twitter Blue.

