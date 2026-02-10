Lillo Petrolo, quanto guadagna come co-conduttore a Sanremo 2026: le cifre del cachet

Quanto guadagna Lillo Petrolo a Sanremo 2026? La cifra del presunto cachet del co-conduttore scelto da Carlo Conti.

Annunciato insieme a Andrea Pucci, che ha lasciato la co-conduzione dopo polemiche, Lillo Petrolo è uno dei volti scelti da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. Il suo nome ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto per una domanda che accompagna da sempre la kermesse musicale più amata d’Italia: quanto guadagna un co-conduttore del Festival? Ecco svelate le presunte cifre del suo cachet.

Carlo Conti ha scelto il sostituto di Andrea Pucci: il nome

Parallelamente al tema del cachet di Lillo Petrolo, tiene banco anche la discussione sulle scelte artistiche di Carlo Conti. Dopo l’uscita di scena di Andrea Pucci, il presentatore toscano avrebbe valutato diversi nomi per la co-conduzione.

Secondo quanto riferito da Giuseppe Candela, che ha diffuso la notizia sul settimanale Chi, il direttore artistico si sarebbe rivolto all’amico Nino Frassica, attore amatissimo e già protagonista sul palco del Festival nella scorsa edizione. Ha infatti affiancato Conti durante la seconda serata, insieme a Bianca Balti e Cristiano Malgioglio.

Quanto guadagna Lillo Petrolo come co-conduttore di Sanremo 2026

Le cifre relative al compenso di Lillo Petrolo non sono state rese note. La Rai, come spesso accade, non ha diffuso dettagli economici sui contratti dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. Per questo motivo, al momento, si può solo parlare di stime.

Secondo un articolo pubblicato da Radio Capital, il cachet dei co-conduttori della scorsa edizione è variato generalmente dai 20.000 ai 40.000 euro. Alla luce di queste informazioni, è plausibile ipotizzare che anche il compenso del comico possa rientrare in questa forbice.

Naturalmente, si tratta solo di una stima basata su precedenti riscontri e non di una cifra confermata. Resta quindi da attendere un’eventuale ufficialità per capire se il cachet resterà invariato o se subirà delle modifiche rispetto allo scorso anno.