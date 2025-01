Lego rari, attenzione perché il valore arriva fino a 15mila euro: ecco quali sono

Sapete che esistono dei Lego rari di grande valore? Controllateli bene perché alcuni possono fruttare fino a 15mila euro.

Se avete in casa alcuni Lego di cui avete dimenticato l’esistenza, sappiate che potreste possedere un piccolo tesoro. Ci sono, infatti, alcuni pezzi rari che valgono una fortuna, fino a 15mila euro. Vediamo quali sono le costruzioni che hanno valore e a cosa bisogna fare attenzione.

Lego rari: quali sono e che valore hanno

Gli appassionati di Lego non si separerebbero dalla loro collezione neanche sotto tortura, ma sanno benissimo che ci sono alcuni pezzi rari che valgono una fortuna. Parliamo, infatti, di uno dei giocattoli più famosi al mondo, che attira sia piccoli che grandi. Non a caso, gli scienziati dell’Università HSE di Mosca hanno stabilito che il prezzo di determinate costruzioni cresce in media dell’11% all’anno.

Ma quali sono i Lego rari? Senza ombra di dubbio, il personaggio più desiderato, specialmente dai collezionisti, è Spider Man, che fa parte della linea Marvel Super Heroes. Il suo valore è alle stelle: 17.000 dollari Usa, circa 15.000 euro. Non è questo, però, il soggetto che ha raggiunto il record nelle vendite a livello mondiale. Si tratta di Boba Fett di Star Wars, che è stato venduto per più di 1,3 milioni di dollari (1.267.207,50 euro).

Lego: i personaggi che hanno più valore

I Lego rari, ovviamente, non sono finiti qui. Mentre Spider Man e Boba Fett hanno un valore immenso, ce ne sono altri che pur valendo meno sono comunque un piccolo tesoro. Tra loro troviamo il luminoso Mr. Gold, che fa parte delle mini figure della Serie 10 del 2013 e di cui sono stati prodotti solo 5000 pezzi. Secondo BrickEconomy, un esemplare nella versione confezionata in alluminio sigillata sta intorno a 10.000 dollari, oltre 9.000 euro. Se standard, invece, siamo sui 5mila euro.

Un bel valore ce l’hanno anche gli altri supereroi della Marvel, che stanno sui 9.500 dollari, ossia 8.700 euro. Infine, abbiamo le mini figure di Han Solo, Indiana Jones, Azog dell’adattamento di Peter Jackson dello Hobbit, Spider-Woman e i vari personaggi di Star Wars. Questi vengono valutati migliaia di euro, in base alle condizioni.